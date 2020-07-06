Убивство Анзора в Австрії: ЗМІ дізналися імена можливих кілерів

За підозрою у вбивстві в Австрії політемігранта з Чечні Маміхана Умарова, відомого як Анзор з Відня, затримані уродженці республіки Саралі Ахтаєв і Салман Магамадов.

Як повідомляє "Кавказ.Реаліі" з посиланням на джерело в одній з європейських діаспор, 47-річний Ахтаев перебрався до Європи в 2002 році, а 37-річний Магамадов – в 2004-му.

"Вони обидва перебували в статусі біженців. Про їх будь-який зв'язок з чеченською владою точної інформації немає, але відомо, що Магамадов працював в антитерористичному центрі в Урус-Мартані", – розповів співрозмовник видання.

В "Асамблеї чеченців Європи" повідомили, що прощання з Умаровим пройде 6 липня у Відні.

Як писав OBOZREVATEL, 4 липня в передмісті Відня був застрелений Маміхан Умаров, який критикував главу Чечні Рамзана Кадирова.

Перший підозрюваний у вбивстві Анзора був затриманий поліцією в місті Лінці, пізніше затримали і другого підозрюваного.

Раніше Анзор, який брав "замовлення" на організацію терактів і ліквідацію людей, розкрив скандальні факти про вбивство Аміни Окуєвої, замахи на її чоловіка Адама Осмаєва і екснардепа Ігоря Мосійчука.