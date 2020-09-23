У Тернополі вбили завуча школи, а підозрюваний повісився. Ексклюзивні деталі

У Тернополі у власному будинку 22 вересня знайшли мертвою заступницю директора школи №11 Анжелу Макаренко. У 53-річної жінки була розбита голова й порізана шия. У злочині звинувачують її знайомого банкіра, який незабаром наклав на себе руки.

Детальніше про цю трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Педагоги запідозрили недобре

Оскільки Анжела Володимирівна завжди першою приходила до школи, її відсутність вранці викликала тривогу серед колег. Педагоги також не змогли додзвонитися до завуча, тоді набрали її сусідку й попросили навідатися. Двері в будинок були відчинені, а всередині жінка побачила кров і викликала поліцію.

Анжела Володимирівна ніколи не спізнювалася на роботу. Facebook Анжели Макаренко

За даними правоохоронців, у завуча була розбита голова, а також виявлено ножові поранення на шиї.

"Версія пограбування відпала відразу, тому що в будинку були золоті речі та прикраси, а також гроші, ніхто це не чіпав. Найімовірніше, вбивство трапилося на побутовому ґрунті, про це свідчив і характер завданих травм. Поліція перевірила камери спостереження, опитала також і співробітників школи. З'ясувалося, що до завуча того дня приходив чоловік. Тоді стали перевіряти, чи був він у неї в будинку", – розповів OBOZREVATEL речник поліції Тернопільської області Сергій Крета.

Гроші й цінності в будинку вчительки виявилися на місці. Facebook Анжели Макаренко

Трохи пізніше особу чоловіка було встановлено, ним виявився співробітник одного з тернопільських банків.

Пізніше поліція виявила й тіло банкіра – він повісився в шахті ліфта багатоповерхового будинку неподалік від свого місця проживання.

"За попередньою версією, конфлікт трапився через гроші. Хто кому був винен, ми поки не знаємо, тому що і чоловік був не бідною людиною", – говорить Крета.

Нещодавно поховала маму

Про саму Макаренко свідчать, що вона була помітною особистістю. "Дуже яскрава, красива, самодостатня. Вона була інтелектуалка, любила мистецтво, театр, оперу, живу музику. Як педагог вимоглива, але справедлива, і як заступниця директора теж", – розповіла OBOZREVATEL її знайома Інна Чернецька.

Макаренко була яскравою й самодостатньою особистістю. Facebook Анжели Макаренко

Анжела Володимирівна була самотньою, у неї не було сім'ї й дітей, а зовсім нещодавно вона поховала маму й залишилася зовсім сама.

На сайті школи №11 фото Макаренко ще не прибрали. Сайт Тернопільської школи №11

"Хоча в неї було багато знайомих і друзів, зокрема зі сходу України, звідти родом була її мама. Вона дуже любила влаштовувати свята своїм колегам, була уважна до їхніх проблем, емоційною людиною, доброю і щедрою. Дуже легко йшла на компроміси і в неї не було ворогів", – додає Чернецька.

У самій школі переживають шок через смерть колеги, говорити відмовляються. Похорон вчительки відбудеться в п'ятницю, 25 вересня.