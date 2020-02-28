Боронив рідну Луганщину: названо ім'я загиблого бійця ВСУ. фото

У бою в районі населеного пункту Новотошківське в Луганській області 27 лютого загинув головний сержант ВСУ Володимир Федченко.
"Вчора вдень від ворожої кулі загинув наш воїн, головний сержант взводу Володимир Федченко з позивним" Фед ". Життя Володимира обірвала куля снайпера російських терористів під прикриттям стрілецької зброї. Загинув воїн на своїй рідній Луганщині, яку захищав від російських окупантів", – йдеться в повідомленні на сторінці 93-тя ОМБр Холодний Яр в Facebook.
Володимир Федченко
Фейсбук 93-й ОМБр
Володимир Федченко входив до складу до складу 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". 5 травня йому повинно було виповнитися 47 років. Володимир Михайлович народився в селі Нещеретове Луганської області, де і буде похований 29 лютого.
Як говориться в повідомленні, Федченко закінчив ПТУ. У 93 бригаду прийшов в грудні 2016 року.
"Наше з'єднання вже воювало тоді в Луганському напрямку. У Володимира Федченко був досвід участі в бойових діях і раніше. Це була людина, на якому трималася рота, він був опорою роти. Досвідчений, 3,5 року в нашому підрозділі. Командири йому довіряли. І при цьому він був дуже хорошим товаришем, завжди "тягнув" за своїх ", – згадують" Феда "бійці.
З товаришами по службі на позиції
Фейсбук 93-й ОМБр
У складі 93 бригади Володимир Федченко захищав населені пункти Старогнатівка і Авдіївка.
У Володимира Федченко залишилися дружина Людмила і четверо дітей: доросла дочка і троє синів, двоє з яких ще школярі, а третій – студент.
"Воїни бригади" Холодний Яр "висловлюють щирі співчуття родині Володимира. Ми повністю поділяємо вашу біль і тугу і зробимо все від нас залежне, щоб його жертва не була марною", – йдеться в повідомленні.
Разом з Федченко, як дізнався OBOZREVATEL, був важко поранений старший солдат Фатєєв Олексій Сергійович.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 27 лютого, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі під час ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення.
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