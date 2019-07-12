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Убив снайпер: на Донбасі загинув воїн ЗСУ зі Львівщини

1.6т Читати матеріал російською

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил загинув воїн ЗСУ Володимир Салітра. 29-річний захисник України був родом із села Волиця Жовківського району Львівської області.

Як повідомляється на сторінці Жовківської районної державної адміністрації у Facebook, воїна убив снайпер окупантів.

"Новітній Герой проходив службу в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Висловлюємо співчуття близьким і рідним Героя. Не забудемо про його подвиг і мужність. Вічна пам'ять!" – йдеться в повідомленні.

Новини
Терористи влаштували бійню на Донбасі: один боєць ЗСУ загинув, троє поранені
Володимир Салітра

Володимир Салітра

Zaxid.net

Загиблий воїн

Загиблий воїн

Facebook Жовківської РДА

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 липня на виїзді з Гранітного в Донецькій області від ворожого снаряду загинув 21-річний Антон Фака. До свого 22-річчя він не дожив всього кілька місяців.

Герой був родом із Миколаєва, служив у 406-й бригаді ЗСУ. В армію він пішов за прикладом свого старшого брата і дуже хотів, щоб Україна перемогла в цій війні.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Львів
Тег
ЗСУ
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Крым Андрей
Крым Андрей
Какие-то у скаклоидов оккупанты странные... Местные жители хотят сохранить речь, как у "оккупантов", историю, как у "оккупантов", героев, как у "оккупантов", культуру, память и традиции, как у "оккупантов". Освободители же хотят заставить местных, вопреки их воле, говорить на чужом языке, учить чужую историю, поклоняться чужим героям, ходить в чужие церкви... А вы точно "освободителей" и "оккупантов" местами не попутали?
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
А его-то за що?
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Пигин Макс
Пигин Макс
"В результате обстрела, который зафиксирован в 04:00 со стороны ВСУ в направлении населенного пункта Еленовка с применением минометов калибром 120 мм, произошло прямое попадание в дом по улице Шевченко, 31, кроме того повреждения получили жилые дома по адресам: улица Садовая, 34, 38 и 40" ------------------- Ну вот и ответочка...
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