Убив снайпер: на Донбасі загинув воїн ЗСУ зі Львівщини

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил загинув воїн ЗСУ Володимир Салітра. 29-річний захисник України був родом із села Волиця Жовківського району Львівської області.

Як повідомляється на сторінці Жовківської районної державної адміністрації у Facebook, воїна убив снайпер окупантів.

"Новітній Герой проходив службу в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Висловлюємо співчуття близьким і рідним Героя. Не забудемо про його подвиг і мужність. Вічна пам'ять!" – йдеться в повідомленні.

Володимир Салітра Zaxid.net

Загиблий воїн Facebook Жовківської РДА

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 липня на виїзді з Гранітного в Донецькій області від ворожого снаряду загинув 21-річний Антон Фака. До свого 22-річчя він не дожив всього кілька місяців.

Герой був родом із Миколаєва, служив у 406-й бригаді ЗСУ. В армію він пішов за прикладом свого старшого брата і дуже хотів, щоб Україна перемогла в цій війні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!