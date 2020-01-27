Головна Новини
27 січня • оновлено в 18:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Убив молоду сім'ю!" Подробиці смертельної ДТП під Харковом

2.5т
Читати матеріал російською

Історія з ДТП у Харківській області, в якій загинуло подружжя Євген і Анастасія Еткало, отримала продовження. Батьки молодят вважають, що винуватець аварії може уникнути відповідальності.

Подробиці – в матеріалі OBOZREVATEL.

ДТП трапилася у серпні минулого року на трасі біля м. Люботин. Водій фури, за даними поліції, не надав перевагу в русі автомобілю ВАЗ. В результаті зіткнення водій легкового авто, а також його пасажири – Анастасія та Євген – загинули.

Анастасія та Євген загинули в ДТП під Харковом. Їхнє авто влетіло під фуру

Анастасія та Євген загинули в ДТП під Харковом. Їхнє авто влетіло під фуру

"Не міг не помітити!"

Мама Анастасії – Ольга Нечипоренко вважає, що саме водій вантажівки порушив правила дорожнього руху.

"Експертиза встановила, що видимість для водія фури становила 465 м, він не міг не помітити ВАЗ! Також при виїзді з другорядної дороги вантажівка не гальмувала, а додала швидкості... Водій вбив молоду сім'ю, а разом із ними їхніх близьких!" – розповіла вона OBOZREVATEL.

Перше судове засідання відбулося 24 січня в Харківському районному суді Харківської обл. Водій фури – другий зліва

Перше судове засідання відбулося 24 січня в Харківському районному суді Харківської обл.

Водій фури – другий зліва

Новини
Друга смертельна ДТП за ранок: під Одесою легковик влетів у фуру
Судове засідання

Судове засідання

Водій фури працює у ТОВ "Оргхарчопромсервіс" (Черкаси). На сайті компанії зазначено, що вона є провідним підприємством в Україні, яке обслуговують харчову промисловість.

Родичі загиблих бояться, що водій вантажівки може отримали умовне покарання.

"Ходять чутки, що його не посадять. Вже "вмикають "фінансування", – розповіла Ольга. За її словами, після ДТП чоловіка взяли під варту, але потім відпустили під домашній арешт.

Водій працює у ТОВ "Оргхарчопромсервіс"

Водій працює у ТОВ "Оргхарчопромсервіс"

Новини
Під Дніпром автомобіль збив маму з дитиною на "зебрі": фото з місця ДТП
ДТП, в якій загинули Анастасія та Євген Еткало

ДТП, в якій загинули Анастасія та Євген Еткало

ДТП, в якому загинули Анастасія та Євген Еткало

ДТП, в якому загинули Анастасія та Євген Еткало

Аварія трапилась біля м. Люботин

Аварія трапилась біля м. Люботин

Їхали на день народження

Анастасія та Євген одружилися всього за два місяці до трагедії. 3 серпня, в день аварії, молодята їхали до своїх друзів, щоб відсвяткувати день народження Насті, якій виповнився 21 рік. Був вихідний день і маршрутки в напрямку Харкова були заповнені, тому подружжя їхало попуткою. Ця поїздка стала для них фатальною.

Батько Анастасії Сергій згадує, як вони з дружиною не могли зв'язатися з дочкою.

"Потім зателефонувала подружка дочки з Харкова. Сказала, що Настя все ще не приїхала. Ми захвилювалися, сіли в машину, поїхали. Коли під'їхали до місця пригоди, побачили навколо багато поліції та розбитий автомобіль під вантажівкою. В ньому була дочка із зятем..." – розповів чоловік.

Анастасія та Євген

Анастасія та Євген

За словами батька дівчини, ділянка, де трапилася ДТП, є проблемною. Там нерідко відбуваються аварії.

(Далі буде...)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Киянин шість років (!) бореться за справедливість щодо ДТП, в якій загинув його брат. Потерпілий упевнений, що мала місце змова між компанією-перевізником, в якій працював водій, що влаштував аварію, і правоохоронцями.

  • В Україні продовжує збільшуватися число дорожньо-транспортних пригод. Всього в 2019 році у ДТП загинуло 3 454 людини, що на 3,1% більше, ніж в 2018-му.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Харків
Теги
ДТП авто кримінал Національна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги