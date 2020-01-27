"Убив молоду сім'ю!" Подробиці смертельної ДТП під Харковом

Історія з ДТП у Харківській області, в якій загинуло подружжя Євген і Анастасія Еткало, отримала продовження. Батьки молодят вважають, що винуватець аварії може уникнути відповідальності.
Подробиці – в матеріалі OBOZREVATEL.
ДТП трапилася у серпні минулого року на трасі біля м. Люботин. Водій фури, за даними поліції, не надав перевагу в русі автомобілю ВАЗ. В результаті зіткнення водій легкового авто, а також його пасажири – Анастасія та Євген – загинули.
Анастасія та Євген загинули в ДТП під Харковом. Їхнє авто влетіло під фуру
"Не міг не помітити!"
Мама Анастасії – Ольга Нечипоренко вважає, що саме водій вантажівки порушив правила дорожнього руху.
"Експертиза встановила, що видимість для водія фури становила 465 м, він не міг не помітити ВАЗ! Також при виїзді з другорядної дороги вантажівка не гальмувала, а додала швидкості... Водій вбив молоду сім'ю, а разом із ними їхніх близьких!" – розповіла вона OBOZREVATEL.
Перше судове засідання відбулося 24 січня в Харківському районному суді Харківської обл.
Водій фури – другий зліва
Судове засідання
Водій фури працює у ТОВ "Оргхарчопромсервіс" (Черкаси). На сайті компанії зазначено, що вона є провідним підприємством в Україні, яке обслуговують харчову промисловість.
Родичі загиблих бояться, що водій вантажівки може отримали умовне покарання.
"Ходять чутки, що його не посадять. Вже "вмикають "фінансування", – розповіла Ольга. За її словами, після ДТП чоловіка взяли під варту, але потім відпустили під домашній арешт.
Водій працює у ТОВ "Оргхарчопромсервіс"
ДТП, в якій загинули Анастасія та Євген Еткало
ДТП, в якому загинули Анастасія та Євген Еткало
Аварія трапилась біля м. Люботин
Їхали на день народження
Анастасія та Євген одружилися всього за два місяці до трагедії. 3 серпня, в день аварії, молодята їхали до своїх друзів, щоб відсвяткувати день народження Насті, якій виповнився 21 рік. Був вихідний день і маршрутки в напрямку Харкова були заповнені, тому подружжя їхало попуткою. Ця поїздка стала для них фатальною.
Батько Анастасії Сергій згадує, як вони з дружиною не могли зв'язатися з дочкою.
"Потім зателефонувала подружка дочки з Харкова. Сказала, що Настя все ще не приїхала. Ми захвилювалися, сіли в машину, поїхали. Коли під'їхали до місця пригоди, побачили навколо багато поліції та розбитий автомобіль під вантажівкою. В ньому була дочка із зятем..." – розповів чоловік.
Анастасія та Євген
За словами батька дівчини, ділянка, де трапилася ДТП, є проблемною. Там нерідко відбуваються аварії.
(Далі буде...)
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Киянин шість років (!) бореться за справедливість щодо ДТП, в якій загинув його брат. Потерпілий упевнений, що мала місце змова між компанією-перевізником, в якій працював водій, що влаштував аварію, і правоохоронцями.
В Україні продовжує збільшуватися число дорожньо-транспортних пригод. Всього в 2019 році у ДТП загинуло 3 454 людини, що на 3,1% більше, ніж в 2018-му.
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