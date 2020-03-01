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1 березня • оновлено в 20:00
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/ Розслідування

Убитий і багато поранених: терористи Путіна підло ударили по ЗСУ на Донбасі

33.8т
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Один український військовослужбовець помер в результаті боїв на Донбасі в неділю, 1 березня.

Про це повідомив штаб операції Об'єднаних сил в вечірньому зведенні. Ще троє українських військовослужбовців отримали поранення і ще три чоловіка отримали бойові травми.

"Збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", – розповіли в ООС.

Так, терористи вдарили по позиціях ЗСУ біля населених пунктів Піски, Лебединське, Невельське, Луганське, Нижньотепле.

Карта ООС за 1 березня

Карта ООС за 1 березня

Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, терористи РФ жорстко поплатилися за загибель захисників України. У лютому російсько-окупаційні війська тільки за підтвердженими даними понесли величезні втрати на Донбасі: 38 вбитих і 44 поранених.

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Кирило Лютий
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В срало Украине!
В срало Украине!
Не yбит, даже не пoгиб, а "скoнчaлся в результате бoев" :о))))))) С перепугу изошёл пoнocом до смepти?
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Бондаренко Виктор
Бондаренко Виктор
Что алкаш Порошенко,что клоун Зеленский -один х....р,гибнут люди.Должно же это всё прекратиться.
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Раскина Элла
Раскина Элла
Кому пущечно мясцо по дешевке?
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