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7 листопада • оновлено в 19:57
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/ Розслідування

Убитий і багато поранених! Найманці Путіна знову підло ударили по ЗСУ

8.8т Читати матеріал російською

На війні за незалежність України на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще четверо отримали поранення.

Про це сказано у зведенні прес-центру штабу ООС за четвер, 7 листопада. З початку доби терористи "Л/ДНР" 15 разів обстріляли позиції ЗСУ.

Найманці Путіна застосували озброєння БМП, гранатомети, кулемети та іншу стрілецьку зброю. Також вони використовували протитанкові керовані ракети.

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Позиції захисників України були обстріляні біля таких населених пунктів: Кримське, Південне, Луганське, Новолуганське, Майорськ, Авдіївка, Водяне, Піски, Гнутове, Опитне, Красногорівка.

При цьому процес розведення в районі селища Золоте триває. Українська сторона також готується до аналогічної процедури біля Богданівки і Петрівського.

Карта ООС

Карта ООС

Міністерство оборони

ЗСУ зазнали втрат

ЗСУ зазнали втрат

фото з мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 6 листопада, на Донбасі також були поранені четверо бійців ЗСУ. Терористи Путіна обстріляли позиції українських захисників біля Майська, Зайцевого, Кримського, Пісків і Водяного.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Мир Миру
Мир Миру
ТЕРМІНОВА ЕВАКУАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ!
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Рагули, вас "РАЗВЕЛИ" как селюков в деревне Куив ...
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
За два дня собралась целая команда футболистов.
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