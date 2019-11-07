Убитий і багато поранених! Найманці Путіна знову підло ударили по ЗСУ

На війні за незалежність України на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще четверо отримали поранення.
Про це сказано у зведенні прес-центру штабу ООС за четвер, 7 листопада. З початку доби терористи "Л/ДНР" 15 разів обстріляли позиції ЗСУ.
Найманці Путіна застосували озброєння БМП, гранатомети, кулемети та іншу стрілецьку зброю. Також вони використовували протитанкові керовані ракети.
Позиції захисників України були обстріляні біля таких населених пунктів: Кримське, Південне, Луганське, Новолуганське, Майорськ, Авдіївка, Водяне, Піски, Гнутове, Опитне, Красногорівка.
При цьому процес розведення в районі селища Золоте триває. Українська сторона також готується до аналогічної процедури біля Богданівки і Петрівського.
Карта ООС
Міністерство оборони
ЗСУ зазнали втрат
фото з мережі
Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 6 листопада, на Донбасі також були поранені четверо бійців ЗСУ. Терористи Путіна обстріляли позиції українських захисників біля Майська, Зайцевого, Кримського, Пісків і Водяного.
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