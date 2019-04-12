Убиті, поранені, підбита техніка: ЗСУ завдали потужного удару по окупантах

У четвер, 11 квітня, російські окупанти на Донбасі втратили 17 бійців, дев'ять з яких — убитими.

Таку статистику оприлюднив на своїй сторінці у Facebook офіцер Збройних сил України Анатолій (Штефан) Штірліц.

Зокрема, безповоротних втрат (так звані 200-ті) зазнали такі підрозділи окупантів:

1 ОМСБр — двоє осіб;

2 ОМСБр — одна особа;

3 ОМСБр — одна особа;

5 ОМСБр — дві особи;

11 ОМСП — три особи.

Воїни ЗСУ "24 Канал"

Пораненими 11 квітня країна-агресор на Донбасі втратила вісім осіб:

1 ОМСБр — одна особа;

2 ОМСБр — дві особи;

4 ОМСБр — дві особи;

6 ОМСП — одна особа;

9 ОМСП — дві особи

Крім того, українським захисникам вдалося знищити одну одиницю військової техніки "Камаз", яка належала 9 ОМСП. "Вірте у воїнів! Вірте у ЗС України! Все буде Україна і перемога за нами!" — написав Штефан у пості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 квітня російські окупаційні війська також зазнали масових втрат на Донбасі. Українські захисники ліквідували сімох осіб і поранили ще шістьох.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!