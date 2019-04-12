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Убиті, поранені, підбита техніка: ЗСУ завдали потужного удару по окупантах

2.8тЧитати матеріал російською

У четвер, 11 квітня, російські окупанти на Донбасі втратили 17 бійців, дев'ять з яких — убитими.

Таку статистику оприлюднив на своїй сторінці у Facebook офіцер Збройних сил України Анатолій (Штефан) Штірліц.

Зокрема, безповоротних втрат (так звані 200-ті) зазнали такі підрозділи окупантів:

  • 1 ОМСБр — двоє осіб;

  • 2 ОМСБр — одна особа;

  • 3 ОМСБр — одна особа;

  • 5 ОМСБр — дві особи;

  • 11 ОМСП — три особи.

Воїни ЗСУ

Воїни ЗСУ

"24 Канал"

Новини
ЗСУ самовіддано відбили атаку окупантів на Донбасі: в ОС вісім поранених

Пораненими 11 квітня країна-агресор на Донбасі втратила вісім осіб:

  • 1 ОМСБр — одна особа;

  • 2 ОМСБр — дві особи;

  • 4 ОМСБр — дві особи;

  • 6 ОМСП — одна особа;

  • 9 ОМСП — дві особи

Крім того, українським захисникам вдалося знищити одну одиницю військової техніки "Камаз", яка належала 9 ОМСП. "Вірте у воїнів! Вірте у ЗС України! Все буде Україна і перемога за нами!" — написав Штефан у пості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 квітня російські окупаційні війська також зазнали масових втрат на Донбасі. Українські захисники ліквідували сімох осіб і поранили ще шістьох.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Героям СЛАВА!
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
"В зоне ООС морально-психологическое состояние ВСУшников ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ. Об этом, по информации ЛИЦ, на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Яков Осадчий. Осадчий проинформировал, что на боевом посту в районе населенного пункта Трехизбенка военнослужащий восьмого отдельного горно-штурмового батальона 10-й бригады, не выдержав регулярных издевательств со стороны командира батальона майора Николая Головатюка, покончил жизнь самоубийством. При этом начальник пресс-службы отметил, что «это далеко не единственный случай небоевых потерь личного состава в данном соединении». «Еще один солдат 10-й бригады получил тяжелые ранения в результате полного отсутствия дисциплины и постоянно возникающих между военнослужащими конфликтов с применением оружия», — рассказал Осадчий, добавив, что «ответственность за все происшествия несет командир бригады, полковник Василий Зубанич». Отметим, во время первого тура выборов ВСУшники, особенно на Донбассе, голосовали против действующего главнокомандующего Петра Порошенко".
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
12.04.19. Сообщение от военкоров. ⚡«Ополченцы ДНР захватили в плен боевика ВСУ при попытке прорыва диверсионной группы. 11 апреля на Мариупольском направлении, в районе н.п. Широкино, военнослужащие НМ ДНР обнаружили диверсионную группу ВСУ. Об этом заявил замначальника Народной милиции республики Эдуард Басурин. По его словам, в ходе непродолжительного боестолкновения диверсанты были вынуждены были отступить на исходные позиции, потеряв одного боевика убитым и двоих ранеными. «Один раненый предательски брошен на поле боя командованием группы и был обнаружен группой досмотра НМ ДНР. На месте ему была оказана первичная медицинская помощь», — сказал Басурин. В ходе предварительного опроса установлено, что задержанный является старшим солдатом Тофан И.И. Для проведения дальнейшего дознания, военнослужащий передан представителям МГБ ДНР. Ранее сегодня штаб так называемой «ООС» сообщил, что за сутки один украинский боевик погиб, восемь ранены. Накануне, 11 апреля, боец ДНР получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ. Отметим, что ответным огнем ополченцы ДНР уничтожили огневые точки 79-й и 93-й бригад ВСУ. Днем ранее постпред РФ в Минской контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов предупредил о возможности предвыборного обострения ситуации на фронте в Донбассе».
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