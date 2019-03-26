Убиті, поранені і втрата техніки: з'явилося відео потужного удару ЗСУ по окупантах

Українські захисники на Донбасі знищили командний пункт окупантів у Луганській області. В результаті проведеної операції противник втратив щонайменше шість чоловік загиблими, чотири — пораненими, а також декілька одиниць техніки.

Успішну атаку провела бойова група К-2 з 54-ої бригади, написав волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, за зазначеним командним пунктом ворога, який розташований на околиці невеликого покинутого селища, з якого окупанти вигнали всіх місцевих жителів, — довго і таємно спостерігали. Українські військові ретельно збирали інформацію і намагалися все зробити дуже акуратно, щоб не дати вирахувати себе.

Удар ЗСУ по окупантах Скріншот відео

До реалізації завдання була залучена розвідка, спостерігачі на позиціях, а також залучені квадрокоптери і безпілотники.

"Чекали моменту, коли на командному пункті одночасно буде велика кількість людей. А потім настав час "X", і операція почалася. Були підняті квадрокоптери, для точного коригування вогню. Декілька хвилин — і від командного пункту нічого не залишилося", — пише Мисягін.

Волонтер підкреслив, що неодноразова успішна робота групи К-2 — це черговий відмінний приклад того, як бійці ООС на фронті навчилися застосовувати цивільні квадрокоптери (дрони) "Фантом" і "Мавік" у бойових операціях. З їхньою допомогою коригується вогонь, ведеться спостереження з повітря за противником і його укріпленнями, пересуванням техніки, живої сили і за підвезенням боєприпасів. Крім того, неодноразово за допомогою квадрокоптера навіть доставлялися боєприпаси на голови окупантів.

Удар ЗСУ по окупантах Скріншот відео

"Судіть самі, коли за допомогою лише одного цивільного дрона були знищені: КамАЗ із зеніткою — 2 штуки, БМП — 1 штука, фургони — 1 штука, автомобілі — 2 штуки, командний пункт, це речі, які не можна зіставити. Цивільний дрон вартістю 30-60 тис. грн допоміг ЗСУ знищити тільки техніки на мільйони", — підсумував Мисягін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео розгрому українськими бійцями позиції терористів на Донбасі. Кадри з влучним ударом показав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, захисникам крім іншого вдалося ліквідувати кулеметника терористів.

Загалом за останній тиждень терористи "Л/ДНР" втратили більше десяти бойовиків. На це вони поскаржилися у своїх спільнотах у соцмережах.

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