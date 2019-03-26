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Убиті, поранені і втрата техніки: з'явилося відео потужного удару ЗСУ по окупантах

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Українські захисники на Донбасі знищили командний пункт окупантів у Луганській області. В результаті проведеної операції противник втратив щонайменше шість чоловік загиблими, чотири — пораненими, а також декілька одиниць техніки.

Успішну атаку провела бойова група К-2 з 54-ої бригади, написав волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, за зазначеним командним пунктом ворога, який розташований на околиці невеликого покинутого селища, з якого окупанти вигнали всіх місцевих жителів, — довго і таємно спостерігали. Українські військові ретельно збирали інформацію і намагалися все зробити дуже акуратно, щоб не дати вирахувати себе.

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Удар ЗСУ по окупантах

Удар ЗСУ по окупантах

Скріншот відео

До реалізації завдання була залучена розвідка, спостерігачі на позиціях, а також залучені квадрокоптери і безпілотники.

"Чекали моменту, коли на командному пункті одночасно буде велика кількість людей. А потім настав час "X", і операція почалася. Були підняті квадрокоптери, для точного коригування вогню. Декілька хвилин — і від командного пункту нічого не залишилося", — пише Мисягін.

Волонтер підкреслив, що неодноразова успішна робота групи К-2 — це черговий відмінний приклад того, як бійці ООС на фронті навчилися застосовувати цивільні квадрокоптери (дрони) "Фантом" і "Мавік" у бойових операціях. З їхньою допомогою коригується вогонь, ведеться спостереження з повітря за противником і його укріпленнями, пересуванням техніки, живої сили і за підвезенням боєприпасів. Крім того, неодноразово за допомогою квадрокоптера навіть доставлялися боєприпаси на голови окупантів.

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Удар ЗСУ по окупантах

Удар ЗСУ по окупантах

Скріншот відео

"Судіть самі, коли за допомогою лише одного цивільного дрона були знищені: КамАЗ із зеніткою — 2 штуки, БМП — 1 штука, фургони — 1 штука, автомобілі — 2 штуки, командний пункт, це речі, які не можна зіставити. Цивільний дрон вартістю 30-60 тис. грн допоміг ЗСУ знищити тільки техніки на мільйони", — підсумував Мисягін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео розгрому українськими бійцями позиції терористів на Донбасі. Кадри з влучним ударом показав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, захисникам крім іншого вдалося ліквідувати кулеметника терористів.

Загалом за останній тиждень терористи "Л/ДНР" втратили більше десяти бойовиків. На це вони поскаржилися у своїх спільнотах у соцмережах.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Сурко Віктор
Сурко Віктор
Українські Воїни молодці!!! Нищіть цю проросійську нечисть!!!
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Опа ча, Мысягин вышел из запоя со свежей белкой?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ну так кто нарушает режим тишины???
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Александрович Алексей, кацапы, когда пересекли гос. границу Украины. а что не так?
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