Десятки вбитих і поранених: стало відомо про нову поразку Росії на Донбасі

Російські окупаційні війська на Донбасі 28 листопада отримали відсіч від сил ООС і знову зазнали втрат кількістю дві особи. При цьому за тиждень бойовики втратили убитими десять членів особового складу.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, за минулу добу один терорист убитий і один поранений (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Втрати російсько-окупаційних військ 28 листопада склали: безповоротні (200) – один (11 омсп). Санітарні (300) – один (7 омсбр). Вірте у воїнів! Вірте в ЗСУ!" – написав захисник України.

Втрати росіян на Донбасі LIGA.net

В цілому за тиждень, з 22 по 28 листопада, окупанти, за даними Штефана, втратили 25 осіб, з яких 10 убитими і 15 пораненими. Цю інформацію підтвердили і на сторінці штабу ООС в Facebook.

"За інформацією розвідки Об'єднаних сил, з 22 по 28 листопада 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації склали 25 осіб. 10 окупантів було ліквідовано, а ще 15 осіб складають санітарні втрати ворога. Нагадуємо, що військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по російських окупантах, в разі загрози життю і здоров'ю українських воїнів і спроби захоплення територій чи проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп", – йдеться в офіційному зведенні.

Також Головне управління розвідки Міноборони України уточнило, що втратам терористів сприяє недотримання ними заходів безпеки в процесі мінування й інженерного устаткування об'єктів на передових позиціях. Так, це вже призвело до загибелі й поранень в 3 омсбр, 9 омсп 1 АК, 2 і 4 омсбр 2 АК ВС РФ.

"Крім того, ворогом встановлюються додаткові мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін і саморобних вибухових пристроїв, в тому числі поза позиціями. При цьому, для мінування окремих ділянок території окупанти використовують міни, вилучені під час розмінування місцевості в районах відведення військ", – йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

27 листопада група терористів на Донбасі підірвалася на власній міні. Поранення отримали шість російських окупантів.

А 26 листопада бойовики втратили чотирьох людей особового складу – двох убитими і двох пораненими.

Також стало відомо про смерть терориста "Л/ДНР" Артема Морозова із Сімферополя.

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