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30 листопада • оновлено в 10:54
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/ Розслідування

Десятки вбитих і поранених: стало відомо про нову поразку Росії на Донбасі

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Російські окупаційні війська на Донбасі 28 листопада отримали відсіч від сил ООС і знову зазнали втрат кількістю дві особи. При цьому за тиждень бойовики втратили убитими десять членів особового складу.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, за минулу добу один терорист убитий і один поранений (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Втрати російсько-окупаційних військ 28 листопада склали: безповоротні (200) – один (11 омсп). Санітарні (300) – один (7 омсбр). Вірте у воїнів! Вірте в ЗСУ!" – написав захисник України.

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Втрати росіян на Донбасі

Втрати росіян на Донбасі

LIGA.net

В цілому за тиждень, з 22 по 28 листопада, окупанти, за даними Штефана, втратили 25 осіб, з яких 10 убитими і 15 пораненими. Цю інформацію підтвердили і на сторінці штабу ООС в Facebook.

"За інформацією розвідки Об'єднаних сил, з 22 по 28 листопада 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації склали 25 осіб. 10 окупантів було ліквідовано, а ще 15 осіб складають санітарні втрати ворога. Нагадуємо, що військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по російських окупантах, в разі загрози життю і здоров'ю українських воїнів і спроби захоплення територій чи проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп", – йдеться в офіційному зведенні.

Також Головне управління розвідки Міноборони України уточнило, що втратам терористів сприяє недотримання ними заходів безпеки в процесі мінування й інженерного устаткування об'єктів на передових позиціях. Так, це вже призвело до загибелі й поранень в 3 омсбр, 9 омсп 1 АК, 2 і 4 омсбр 2 АК ВС РФ.

"Крім того, ворогом встановлюються додаткові мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін і саморобних вибухових пристроїв, в тому числі поза позиціями. При цьому, для мінування окремих ділянок території окупанти використовують міни, вилучені під час розмінування місцевості в районах відведення військ", – йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Смирнов Василий
Смирнов Василий
А потом хiхол проснупся и понял что это сон и он обоссался)))
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6
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Руденко Вован
Руденко Вован
Больше куча лучше.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Долбодятлы свидомые!!! Когда из канав Республики Донбасса, вам разрешат откапывать ваших хероев??? Спросите у жителей Донбасса...??
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Петров Александр
Петров Александр
Kozak Ladya, да пускай, их хоть с салютом хоронят. Ха-ха Главное почаще. Ха-ха. И для глаза приятненько. Ха-ха. Каждый день праздник. Ха-ха
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Андрущенко Владимир, Наших погибших Героев хоронят с воинскими почестями и их имена известны всей свободной от русськаго мира Украине. Только "ихтамнетов и "отпускников" в лугандонии зарывают втихаря или топят в закрытых и затопленных шахтах. На крайняк зарывают в Ростове под деревяшкой с номерком. Многих везут и также втихаря закапывают по всем регионам Рассеи. Можешь убедиться по датам на любом кладбище РФ.
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