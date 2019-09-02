"Убили і закопали в полі": на Запоріжжі знайшли зниклого перевізника

У Запорізькій області знайшли мертвим приватного перевізника, який з 30 на 31 серпня безвісти пропав разом з особистим авто Geely.

Про це в Facebook повідомив перший заступник глави Нацполіціі В'ячеслав Аброськін, зазначивши, що правоохоронці розкрили вбивство протягом доби.

"Двоє злочинців, 1984 і 1998 р.н., найняли потерпілого для поїздки по області, але надалі вбили, тіло закопали в полі і заволоділи його авто", - написав він.

Труп закопали в полі В'ячеслав Аброськін, Facebook

Аброськін додав, що двоє злочинців затримано, зараз тривають слідчі дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поліція розкрила вбивство таксиста в Києві, якого знайшли з перерізаним горлом на Окружній дорозі.

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