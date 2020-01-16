Убили і вивезли "Уралом": спливли нові факти про самосуди в лавах "Л/ДНР"

У мережі з'явилися фото убитих терористів "Л/ДНР" Єгора Кучерова ("Грека"), Володимира Тімочкіна ("Заката") і Дениса Трухіна, а також деталі їх ліквідації товаришами по службі.

Про них у власних пабліках розповіли самі окупанти. Відповідні скріншоти опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"10.12.19 Кучеров "Грек" Єгор сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Вбито товаришем по службі з позивним "Самурай" на позиціях", – нагадав він.

Терорист Єгор Кучеров ("Грек") Telegram-канал Анатолія Штірліца

Терорист Єгор Кучеров ("Грек") Telegram-канал Анатолія Штірліца

Терористи розкрили деталі вбивства бойовика "Грека" Telegram-канал Анатолія Штірліца

Дані про ліквідованого терориста Telegram-канал Анатолія Штірліца

Зокрема, терористи у відкритих коментарях зізналися, що самосуд над військовим злочинцемь скоїв його "начальник". Тіло негайно вивезли з позицій терористів і похоронили. "Убили і вивезли "Уралом", – розповідають бойовики.

Нагадаємо, вбивство терориста "Грека" відбулося в середині грудня. Його розстріляли на очах у інших окупантів просто на позиції за "порушення військової дисципліни" і пригрозили, що така ж доля може спіткати кожного.

Крім того, стало відомо про ще одне вбивство "ДНРівцями" власного бойовика – командира інженерного взводу угруповання "Призрак" Володимира Тімочкіна "Заката" з Татарстану (Росія).

У скріншотах, оприлюднених Штефаном, прихильники окупантів відзначають, що ватажки "ДНР" намагалися покласти відповідальність за смерть Тімочкіна на снайперів ЗСУ. Однак реальною причиною його загибелі стало поранення з пістолета ТТ 9 січня. Вбивство також скоїли товариші по службі найманця. Відзначимо, що вбитий терорист був у базі сайту "Миротворець".

Терориста Володимира Тімочкін "Заката" вбили його товариші по службі Telegram-канал Анатолія Штірліца

Терорист Володимир Тімочкін "Закат" Telegram-канал Анатолія Штірліца

Володимир Тімочкін "Закат" з батальйону "Призрак" Telegram-канал Анатолія Штірліца

Дані про найманця з Татарстану Telegram-канал Анатолія Штірліца

Така ж доля спіткала і терориста "ЛНР" Дениса Трухіна, який також є в базі "Миротворця".

"Був застрелений 13 січня братушанями на позиціях. Російське окупаційне командування намагається звинуватити підрозділ ОС в обстрілі. Але калібр 9 мм на таку відстань не стріляє", – написав Штефан.

Окупант Денис Трухін Telegram-канал Анатолія Штірліца

Сторінка Трухіна в соцмережі Окупант Денис Трухін

Окупант Денис Трухін Telegram-канал Анатолія Штірліца

Окупант Денис Трухін Telegram-канал Анатолія Штірліца

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 вересня 2019 року на Донбасі вбили снайпера "ДНР" Андрія Куцького. 39-річний бойовик з позивним "Скрипаль" був родом з Одеси, воював проти України з 2015 року.

З'ясувалося, що ліквідований на Донбасі терорист "Скрипаль" раніше був нагороджений секретним орденом за вбивства українців.

Крім того, стало відомо, що його також ліквідували терористи "ДНР" з метою пограбування після смерті.

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