Убили і вивезли "Уралом": спливли нові факти про самосуди в лавах "Л/ДНР"

У мережі з'явилися фото убитих терористів "Л/ДНР" Єгора Кучерова ("Грека"), Володимира Тімочкіна ("Заката") і Дениса Трухіна, а також деталі їх ліквідації товаришами по службі.
Про них у власних пабліках розповіли самі окупанти. Відповідні скріншоти опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).
"10.12.19 Кучеров "Грек" Єгор сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Вбито товаришем по службі з позивним "Самурай" на позиціях", – нагадав він.
Терорист Єгор Кучеров ("Грек")
Telegram-канал Анатолія Штірліца
Терорист Єгор Кучеров ("Грек")
Telegram-канал Анатолія Штірліца
Терористи розкрили деталі вбивства бойовика "Грека"
Telegram-канал Анатолія Штірліца
Дані про ліквідованого терориста
Telegram-канал Анатолія Штірліца
Зокрема, терористи у відкритих коментарях зізналися, що самосуд над військовим злочинцемь скоїв його "начальник". Тіло негайно вивезли з позицій терористів і похоронили. "Убили і вивезли "Уралом", – розповідають бойовики.
Нагадаємо, вбивство терориста "Грека" відбулося в середині грудня. Його розстріляли на очах у інших окупантів просто на позиції за "порушення військової дисципліни" і пригрозили, що така ж доля може спіткати кожного.
Крім того, стало відомо про ще одне вбивство "ДНРівцями" власного бойовика – командира інженерного взводу угруповання "Призрак" Володимира Тімочкіна "Заката" з Татарстану (Росія).
У скріншотах, оприлюднених Штефаном, прихильники окупантів відзначають, що ватажки "ДНР" намагалися покласти відповідальність за смерть Тімочкіна на снайперів ЗСУ. Однак реальною причиною його загибелі стало поранення з пістолета ТТ 9 січня. Вбивство також скоїли товариші по службі найманця. Відзначимо, що вбитий терорист був у базі сайту "Миротворець".
Терориста Володимира Тімочкін "Заката" вбили його товариші по службі
Telegram-канал Анатолія Штірліца
Терорист Володимир Тімочкін "Закат"
Telegram-канал Анатолія Штірліца
Володимир Тімочкін "Закат" з батальйону "Призрак"
Telegram-канал Анатолія Штірліца
Дані про найманця з Татарстану
Telegram-канал Анатолія Штірліца
Така ж доля спіткала і терориста "ЛНР" Дениса Трухіна, який також є в базі "Миротворця".
"Був застрелений 13 січня братушанями на позиціях. Російське окупаційне командування намагається звинуватити підрозділ ОС в обстрілі. Але калібр 9 мм на таку відстань не стріляє", – написав Штефан.
Окупант Денис Трухін
Telegram-канал Анатолія Штірліца
Сторінка Трухіна в соцмережі
Окупант Денис Трухін
Окупант Денис Трухін
Telegram-канал Анатолія Штірліца
Окупант Денис Трухін
Telegram-канал Анатолія Штірліца
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 вересня 2019 року на Донбасі вбили снайпера "ДНР" Андрія Куцького. 39-річний бойовик з позивним "Скрипаль" був родом з Одеси, воював проти України з 2015 року.
З'ясувалося, що ліквідований на Донбасі терорист "Скрипаль" раніше був нагороджений секретним орденом за вбивства українців.
Крім того, стало відомо, що його також ліквідували терористи "ДНР" з метою пограбування після смерті.
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