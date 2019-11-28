Убили і обезголовили: "ПВК Вагнера" жорстко розгромили в Африці

Дві сотні російських найманців із "ПВК Вагнера" зазнали поразки у Мозамбіку і почали відступати під натиском повстанців-джихадистів. Крім того, вони втратили десять осіб убитими в результаті невдалих операцій і ворожих засідок. Деякі трупи були обезголовлені.

Як пише "Иносми.ру", "ПВК Вагнера" втрачає людей і територію, яку вони контролювали, в ході посиленого конфлікту, в якому російські найманці не можуть домогтися перемоги.

Крім того, деякі з них загинули в результаті "дружнього вогню", що призвело до охолодження відносин зі Збройними силами Мозамбіку, підтримку яким надає "ПВК Вагнера".

"ПВК Вагнера" розгромили в Африці "Інформаційний спротив"

Південноафриканська експертка з протидії тероризму Джасмін Опперман стверджує: що росіяни відчувають, що їх використовують і що вони опинилися в ізоляції.

"Вагнерів" відправили в самісіньке пекло, вони загрузли в конфлікті по вуха, а ворог щодня стає все сильнішим", – додала вона.

На поразку російських найманців, пов'язаних із олігархом Євгеном Пригожиним (його називають "кухарем президента Росії Володимира Путіна") відреагував і офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"200 бригада, турне Кобзона в Африці для російських найманців "ПВК Вагнера". "Великі" російські воїни виявилися без величі, а деякі і без голови", – написав захисник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше у мережі опублікували відео, на якому військові найманці "ПВК" Вагнера" з особливою жорстокістю вбили і розчленували людину у Сирії.

У жорстокій страті брав участь терорист "ПВК Вагнера" Станіслав Дичко. Він також воював у лавах окупантів "ДНР" проти України на Донбасі.

Пізніше стало відомо ім'я ще одного ката-найманця – це Владислав Апостол, громадянин РФ і Республіки Молдова. Він також воював на боці окупантів на Донбасі.

Нагадаємо, що в листопаді у Володимирську область РФ привезли тіла перших загиблих у Мозамбіку російських найманців з "ПВК Вагнера". Сім'ям убитих виплатили значні грошові компенсації в обмін на мовчання.

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