На Львівщині люди в масках влаштували розправу над цілою сім'єю: моторошні подробиці

У місті Редехів Львівської області ввечері 22 січня невідомі увірвалися в будинок директора місцевого лісгоспу Степана Данькевича. Бандити влаштували жорстоку розправу над чоловіком і його родиною, вимагаючи віддати цінності і гроші. Від отриманих травм одна з жінок померла, а грабіжникам вдалося втекти.

OBOZREVATEL дізнався подробиці кривавого злочину, знайшов фотографії та проаналізував декларацію постраждалої сім'ї (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

Бандити не шкодували навіть жінок

На момент злочину в будинку перебував 61-річний Степан Данькевич – керівник ДП "Радехівське лісомисливське господарство". Також була його дружина Віра, дочка Оксана, двоє онуків у віці 1 і 5 років і 87-річна теща.

Бандити увірвалися до будинку сім'ї Степана Данькевича

За даними поліції, зловмисники були в масках. Вони жорстоко катували людей, не щадили жінок. Про це розповів начальники ГУНП Львівщини Василь Віконський.

"Від отриманих травм одна з жінок померла на місці події", – зазначив він.

За неофіційною інформацією, нападники зв'язали людей, при цьому дітей та пенсіонерку закрили в окремій кімнаті.

Степан Данькевич

У місцевому управлінні поліції OBOZREVATEL підтвердили, що загиблою виявилася 59-річна дружина Степана Данькевича – Віра. Сам глава сімейства був госпіталізований.

При цьому правоохоронці не повідомляють, яку суму винесли злочинці. За неофіційними даними, мова йде про декілька тисяч гривень.

Данькевич очолює лісгосп не один рік. Раніше була спроба змістити його з посади, нібито в районі велася масова вирубка лісу. У міському та районній радах пов'язали це з політичною боротьбою.

У 2016 році депутати Львівської облради зверталися до Держлісагентства з проханням провести службові розслідування щодо Данькевича і ще двох директорів обласних лісгоспів.

Напад стався в Радехові Львівської області

Напад стався в Радехові Львівської області

Відповідно до декларації за 2019 рік, Степану Данькевичу з дружиною належить чотири земельні ділянки загальною площею близько 3,4 тис. м кв., які розташовані в Радехові, Рокитному та Брюховичах. А також будинок в Радехові на 280 "квадратів", і квартира у Львові – 41 м кв.

На доньку Оксану зареєстрований недобудований житловий будинок площею 600 м кв. в Брюховичах.

Декларація чиновника

На сьогоднішній день поліція вживає заходів щодо розшуку злочинців. Кримінальне провадження відкрито за ст. 187 КК (розбій) та ст. 115 (вбивство).

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