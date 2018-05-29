Путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать.
Сегодня в Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, последовательный противник путинского режима и Друг Украины.
В доме закончился хлеб. Аркадий пошёл в магазин.
Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде.
Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко.
Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу.
На место убийства Друга Украины выехала следственно - оперативная группа полиции. Лучшие следователи будут заниматься расследованием этого жёсткого убийства.
Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и на Украине.
Пусть земля будет тебе пухом Аркадий!
Знаю, тебя было нельзя купить или запугать.
Ты стал ещё одним мучеником за свободу и процветание России и мир в Украине...
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