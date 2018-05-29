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Антон Геращенко
Антон Геращенко
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Убийство Аркадия Бабченко: одна из версий

11.2тЧитати новину російською

Путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать.

Сегодня в Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, последовательный противник путинского режима и Друг Украины.

В доме закончился хлеб. Аркадий пошёл в магазин.

Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде.

Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко.

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Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу.

На место убийства Друга Украины выехала следственно - оперативная группа полиции. Лучшие следователи будут заниматься расследованием этого жёсткого убийства.

Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и на Украине.

Пусть земля будет тебе пухом Аркадий!

Знаю, тебя было нельзя купить или запугать.

Ты стал ещё одним мучеником за свободу и процветание России и мир в Украине...

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Автор
Антон ГеращенкоАнтон Геращенко
Тема
Вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Джерело
Джерело:Facebook Антона Геращенко
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