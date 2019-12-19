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19 грудня • оновлено в 20:47
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На крок ближче до НАТО: Рада проголосувала за важливі зміни в ЗСУ

1.1т
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Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт, який передбачає приведення чинної системи військових звань Збройних сил відповідно до стандартів НАТО.

За проєкт закону №2247 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців" у четвер, 19 грудня, проголосували 267 народних депутатів.

Документ вносить зміни до Статутів ЗСУ, адаптуючи їх під норми армій країн-членів Альянсу.

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Таким чином звань "генерал-полковник" і "генерал армії України" вже не буде. Першого будуть називати "генерал", друге зникне з переліку зовсім. Наступним після полковника у військовій ієрархії буде введено нове звання "бригадний генерал", після якого за старшинством буде "генерал-майор".

У Військово-морських силах звання бригадного генерала буде відповідати чину командор-адмірала, також введеного новим законопроєктом.

Ілюстрація. Українська армія

Ілюстрація. Українська армія

Прямий

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше парламент ухвалив Постанову про Заяву Верховної Ради України "Про першочергові кроки забезпечення євроатлантичної інтеграції України – набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору" №2327. "За" проголосували 284 народні депутати.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України НАТО Верховна Рада України законопроект
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Дерьмо можно назвать и калом, и какашкой, и экскрементами - но оно дерьмом и останется. :-)))
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