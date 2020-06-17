У ЗСУ викрили фейк терористів "ЛНР" про вибух на позиціях ОС
Терористи "ЛНР" поширили на своїх інформаційних каналах фейк про нібито вибух боєприпасів на позиціях 30 ОМБр ЗСУ. При цьому окупанти стверджували, що в результаті поранень нібито зазнали восьмеро воїнів полку Нацгвардії "Азов".
Однак виявилося, що це ж саме вкидання вони вже поширювали у липні 2019 року. На ідентичність кадрів звернув увагу на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).
"Марочко і "бояришнік-ньюз" поширюють фейквідео нібито з пораненням 8 воїнів НГУ зі складу 30 ОМБр. Але у зв'язку з похмільним синдромом забули, що вже його викладали 12 липня 2019 року. Годуй вату лайном", – висміяв брехню пропагандистів псевдореспублік захисник України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
протягом останніх кількох місяців російські терористи "Л/ДНР" та їх пропагандисти активно поширювали в інформаційному просторі безглузді фейки про захисників України на Донбасі.
Вони стосувалися вигаданих історій про зґвалтування, про пандемію коронавірусу і про нібито розкол у лавах ЗСУ.
Нагадаємо, нещодавно воїни 24 ОМБр ЗСУ потужним ударом повністю знищили склад боєприпасів терористів "Л/ДНР" і показали момент вибуху на відео.