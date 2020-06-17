У ЗСУ викрили фейк терористів "ЛНР" про вибух на позиціях ОС

Вікторія Довгань Розслідування 16:07, 17.06.2020

Терористи "ЛНР" поширили на своїх інформаційних каналах фейк про нібито вибух боєприпасів на позиціях 30 ОМБр ЗСУ. При цьому окупанти стверджували, що в результаті поранень нібито зазнали восьмеро воїнів полку Нацгвардії "Азов".

Однак виявилося, що це ж саме вкидання вони вже поширювали у липні 2019 року. На ідентичність кадрів звернув увагу на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Фейк терористів "ЛНР" річної давнини
Facebook Анатолія Штефана

"Марочко і "бояришнік-ньюз" поширюють фейквідео нібито з пораненням 8 воїнів НГУ зі складу 30 ОМБр. Але у зв'язку з похмільним синдромом забули, що вже його викладали 12 липня 2019 року. Годуй вату лайном", – висміяв брехню пропагандистів псевдореспублік захисник України.

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