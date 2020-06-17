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У ЗСУ викрили фейк терористів "ЛНР" про вибух на позиціях ОС

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
2,0 т.
Фейк терористів ЛНР

Фейк терористів ЛНР

Терористи "ЛНР" поширили на своїх інформаційних каналах фейк про нібито вибух боєприпасів на позиціях 30 ОМБр ЗСУ. При цьому окупанти стверджували, що в результаті поранень нібито зазнали восьмеро воїнів полку Нацгвардії "Азов".

Однак виявилося, що це ж саме вкидання вони вже поширювали у липні 2019 року. На ідентичність кадрів звернув увагу на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Фейк терористів "ЛНР" річної давнини

Фейк терористів "ЛНР" річної давнини

"Марочко і "бояришнік-ньюз" поширюють фейквідео нібито з пораненням 8 воїнів НГУ зі складу 30 ОМБр. Але у зв'язку з похмільним синдромом забули, що вже його викладали 12 липня 2019 року. Годуй вату лайном", – висміяв брехню пропагандистів псевдореспублік захисник України.

У ЗСУ викрили фейк терористів "ЛНР" про вибух на позиціях ОС

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  1. /Розслідування