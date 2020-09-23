У ЗСУ показали курсантів-зрадників з ''ДНР''. Фото

В тимчасово окупованому Росією Донецьку склали присягу 60 курсантів так званного Донецького вищого загальновійськового командного училища.

Про це в Телеграм-каналі повідомив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), опублікувавши фото "зрадників України".

"60 зрадників України склали присягу російсько-окупаційних військ 19 вересня 2020 року в Донецьку. ДонВОКУ – військовий навчальний заклад, створений російськими окупантами", – зазначив Штефан.

Також знімки з "присяги" опубліковані на сайті ДонВОКУ. Додамо, що в тексті "присяги" звучать такі слова: "ти вже вистрілив три патрона, немов підтвердив свій вибір, залишилося одне – перед строєм зізнатися в любові до Батьківщини. Майже у всіх крок цей неусвідомлений, але потім це переростає в довгі відносини, де є все: є сумніви і перший серйозний крок – контракт, а далі – як Бог дасть".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗСУ показали курсантів-зрадників з "ДНР", які воюють проти України.