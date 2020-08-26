У ЗСУ назвали втрати від початку війни на Донбасі

Вікторія Довгань Розслідування 13:35, 26.08.2020 Оновлено: 13:49, 26.08.2020

Від початку російської агресії на Донбасі у квітні 2014 року і до 10 серпня 2020 року Збройні сили України зазнали безповоротних втрат у кількості 2 659 осіб.

Ще 10 130 захисників зазнали поранень, виконуючи свої службові обов'язки. Така статистика оприлюднена у відповіді Міністерства оборони України на запит "Апострофа".

"Безповоротні втрати становлять 2 659 військовослужбовців ЗСУ, санітарні втрати – 10 130 військовослужбовців ЗСУ", – сказано в документі.

Однак у головному військовому відомстві наголосили, що в цих даних врахована інформація лише щодо загиблих і поранених військовослужбовців із лав ЗСУ. Втрати інших силових структур до зазначеної статистики не увійшли.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • начальник Головного управління міжнародної співпраці та верифікації ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк на початку липня говорив, що на Донбасі у війні з Росією загинули 3094 військові ЗСУ, поранення отримали майже 12 тисяч захисників.

  • Також захисник додав, що на війні загинули 3353 цивільні особи, а понад 7 тисяч зазнали поранень.

  • Крім того, майже 1,8 млн українців покинули свої будинки та змушені були переселитися.

  • Нагадаємо, що лише протягом 2019 року на Донбасі загинули 110 захисників України, серед яких було три жінки.

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