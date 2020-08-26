У ЗСУ назвали втрати від початку війни на Донбасі

Від початку російської агресії на Донбасі у квітні 2014 року і до 10 серпня 2020 року Збройні сили України зазнали безповоротних втрат у кількості 2 659 осіб.

Ще 10 130 захисників зазнали поранень, виконуючи свої службові обов'язки. Така статистика оприлюднена у відповіді Міністерства оборони України на запит "Апострофа".

"Безповоротні втрати становлять 2 659 військовослужбовців ЗСУ, санітарні втрати – 10 130 військовослужбовців ЗСУ", – сказано в документі.

Однак у головному військовому відомстві наголосили, що в цих даних врахована інформація лише щодо загиблих і поранених військовослужбовців із лав ЗСУ. Втрати інших силових структур до зазначеної статистики не увійшли.

Як повідомляв OBOZREVATEL: