У ЗСУ назвали втрати від початку війни на Донбасі

Оприлюднено втрати ЗСУ від початку АТО у 2014 році. 112 Україна

Від початку російської агресії на Донбасі у квітні 2014 року і до 10 серпня 2020 року Збройні сили України зазнали безповоротних втрат у кількості 2 659 осіб.

Ще 10 130 захисників зазнали поранень, виконуючи свої службові обов'язки. Така статистика оприлюднена у відповіді Міністерства оборони України на запит "Апострофа".

"Безповоротні втрати становлять 2 659 військовослужбовців ЗСУ, санітарні втрати – 10 130 військовослужбовців ЗСУ", – сказано в документі.

Однак у головному військовому відомстві наголосили, що в цих даних врахована інформація лише щодо загиблих і поранених військовослужбовців із лав ЗСУ. Втрати інших силових структур до зазначеної статистики не увійшли.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

начальник Головного управління міжнародної співпраці та верифікації ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк на початку липня говорив, що на Донбасі у війні з Росією загинули 3094 військові ЗСУ, поранення отримали майже 12 тисяч захисників.

Також захисник додав, що на війні загинули 3353 цивільні особи, а понад 7 тисяч зазнали поранень.

Крім того, майже 1,8 млн українців покинули свої будинки та змушені були переселитися.

Нагадаємо, що лише протягом 2019 року на Донбасі загинули 110 захисників України, серед яких було три жінки.

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