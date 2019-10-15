Окупанти пішли в атаку: за незалежність України загинули двоє героїв ЗСУ, один – поранений

Терористи "Л/ДНР" у вівторок, 15 жовтня, десять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

У наслідок роботи снайпера двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, ще один отримав поранення. Про це інформує прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео брифінгу, поскрольте новину вниз).

Уточнюється, що противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ілюстрація. Війна на Донбасі 24 канал

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи здійснили 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Опитного з напрямку Спартака – з мінометів калібру 82 мм;

неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаївська – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів;

біля Лебединського з напрямку Ужівки – зі станкових протитанкових гранатометів;

поблизу Павлополя з напрямку Українського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Пищевика з напрямку Верхньошироківського – зі стрілецької зброї та СПГ;

біля Авдіївки з напрямку Спартака – зі стрілецької зброї;

поблизу Мар'їнки з напрямку Трудівського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" скоєно 3 обстріли по українських позиціях:

двічі біля Золотого з напрямків Первомайська та Золотого-5 – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;

неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Як писав OBOZREVATEL, один український воїн був поранений у результаті бойових дій на Донбасі 14 жовтня.

У день візиту президента України Володимира Зеленського на передову окупанти обстріляли ЗСУ з мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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