Окупанти пішли в атаку: за незалежність України загинули двоє героїв ЗСУ, один – поранений

Терористи "Л/ДНР" у вівторок, 15 жовтня, десять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
У наслідок роботи снайпера двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, ще один отримав поранення. Про це інформує прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео брифінгу, поскрольте новину вниз).
Уточнюється, що противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Ілюстрація. Війна на Донбасі
24 канал
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи здійснили 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
поблизу Опитного з напрямку Спартака – з мінометів калібру 82 мм;
неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаївська – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів;
біля Лебединського з напрямку Ужівки – зі станкових протитанкових гранатометів;
поблизу Павлополя з напрямку Українського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
неподалік Пищевика з напрямку Верхньошироківського – зі стрілецької зброї та СПГ;
біля Авдіївки з напрямку Спартака – зі стрілецької зброї;
поблизу Мар'їнки з напрямку Трудівського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Карта ООС
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" скоєно 3 обстріли по українських позиціях:
двічі біля Золотого з напрямків Первомайська та Золотого-5 – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Як писав OBOZREVATEL, один український воїн був поранений у результаті бойових дій на Донбасі 14 жовтня.
У день візиту президента України Володимира Зеленського на передову окупанти обстріляли ЗСУ з мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
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