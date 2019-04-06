У зоні ООС розсекретили величезний склад терористів "ЛНР" з боєприпасами. Фото

Контррозвідка СБУ і сапери підрозділу оперативно-тактичного угруповання "Північ" знайшли величезний склад з боєприпасами, який облаштували терористи "ЛНР".

Він знаходився на території закинутого кемпінгу туристичної бази в селі Денежникове Новоайдарського району Луганської області, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

У схованці було виявлено та вилучено 164 артилерійських снаряди калібру 152 мм (з них сім — із підривачами) та підривачі до них у кількості 252 штук.

"Спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій України вирішується питання про місце і час знищення непридатних до подальшого використання боєприпасів. Рухаємося далі! Разом переможемо! Слава Україні!" — йдеться у повідомленні.

Боєприпаси терористів Facebook штабу ООС

Боєприпаси терористів Facebook штабу ООС

Боєприпаси терористів Facebook штабу ООС

Боєприпаси терористів Facebook штабу ООС

Боєприпаси терористів Facebook штабу ООС

Боєприпаси терористів Facebook штабу ООС

Боєприпаси терористів Facebook штабу ООС

Боєприпаси терористів Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в зоні бойових дій на Донбасі була помічена військова техніка російських окупантів. Вони розмістили її поблизу населеного пункту Південна Ломуватка. Фотодокази присутності Росії на Донбасі опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Йдеться про АСП "Житель" і РЕБ "Тирада-2".

Також спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ виявили на окупованій території Донецької області сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби СБ-341В "Леєр-3".

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