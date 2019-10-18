У зоні ООС на Донбасі за добу підірвалися двоє військових

Двоє українських військовослужбовців постраждали в результаті вибухів 17 жовтня у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Одне поранення було отримане під час проведення інженерних робіт, повідомили у Facebook представники штабу ООС.

"В результаті підриву на невідомому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Ще один військовий за минулу добу під час виконання інженерних робіт отримав травму від вибуху", – уточнили у штабі.

Офіцер резерву Збройних Сил України та блогер Мирослав Гай уточнив, що військовий підірвався на протипіхотній міні. Другий постраждав унаслідок підриву інженерного транспорту на фугасі у зоні розведення військ.

Як писав OBOZREVATEL, жоден український воїн не постраждав у результаті бойових дій на Донбасі 17 жовтня.

Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 29 разів порушили режим припинення вогню.

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