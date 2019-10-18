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18 жовтня • оновлено в 13:20
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/ Розслідування

У зоні ООС на Донбасі за добу підірвалися двоє військових

1.1т Читати матеріал російською

Двоє українських військовослужбовців постраждали в результаті вибухів 17 жовтня у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Одне поранення було отримане під час проведення інженерних робіт, повідомили у Facebook представники штабу ООС.

"В результаті підриву на невідомому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Ще один військовий за минулу добу під час виконання інженерних робіт отримав травму від вибуху", – уточнили у штабі.

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Офіцер резерву Збройних Сил України та блогер Мирослав Гай уточнив, що військовий підірвався на протипіхотній міні. Другий постраждав унаслідок підриву інженерного транспорту на фугасі у зоні розведення військ.

У зоні ООС на Донбасі за добу підірвалися двоє військових

Як писав OBOZREVATEL, жоден український воїн не постраждав у результаті бойових дій на Донбасі 17 жовтня.

Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 29 разів порушили режим припинення вогню.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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hunt andres
hunt andres
Опять нажратые по огородам горилку тырили:-)))
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
hunt andres, нет, это заградотряды от "Азова" работают ...
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Отступают по своим же минам ...
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
А как же потерьнет (с утра статьюшка)????
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