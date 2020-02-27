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27 лютого • оновлено в 14:14
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/ Розслідування

У Жмеринці в мерії влаштували жорстку масову бійку. Відео з місця НП

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У Жмеринці Вінницької області в міській раді відбулися масові зіткнення між активістами і правоохоронцями, в результаті яких постраждали декілька людей.

Зазначається, що поліція "пов’язала" активістів в одностроях "Нацдружин". Про це пише Telegram-канал Klymenko Time, публікуючи кадри з місця кривавого інциденту (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Підписники кажуть, що прямо зараз у Жмеринці в мерії ось такі веселощі", – йдеться в повідомленні.

У Жмеринці в мерії влаштували жорстку масову бійку.

Так, біля приміщення відомства трапилася бійка з криками, там вибиті вікна й двері.

Причини конфлікту невідомі, але зазначається, що у такий спосіб протестувальники хотіли зірвати чергову сесію міськради.

На оприлюднених фото також видно, що затримали активістів у брендованому одязі "Нацдружин".

"Урни ось ще красиво на відео літають... Представників організації, які брали участь у бійці, досить "жорстко відлупцювали" і затримали", – підкреслили в Telegram-каналі.

Пікет мерії в Жмеринці

Пікет мерії в Жмеринці

Telegram-канал Klymenko Time

Пікет мерії в Жмеринці

Пікет мерії в Жмеринці

zhmerynka.city

Пікет мерії в Жмеринці

Пікет мерії в Жмеринці

zhmerynka.city

Пікет мерії в Жмеринці

Пікет мерії в Жмеринці

Telegram-канал Klymenko Time

Пікет мерії в Жмеринці

Пікет мерії в Жмеринці

Telegram-канал Klymenko Time

Пікет мерії в Жмеринці

Пікет мерії в Жмеринці

Telegram-канал Klymenko Time

Пікет мерії в Жмеринці

Пікет мерії в Жмеринці

Telegram-канал Klymenko Time

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 лютого в Харкові біля ТЦ "Барабашово" відбулися масові зіткнення. На опублікованих відео в мережі показані люди в балаклавах і група в жилетках ініціативної групи підприємців ринку.

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Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Кримінал
Місце
Україна Вінниця
Теги
бійка протест розслідування
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а до какого возраста беруть ув авхтывыздо?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
А шо ви хочете? Ребята в Вашингтонском обкоме хорошо свое дело знают. Украину замазали майданом и кровью, воровством и ложью.
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
В этой новине ГАРМОНИЯ
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