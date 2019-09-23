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23 вересня • оновлено в 09:21
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У Житомирській області вантажівка влетіла в автобус: 9 жертв, 10 постраждалих. Перші фото

23.9т Читати матеріал російською

У неділю ввечері, 22 вересня, у селі Великий Молодьків Новоград-Волинського району Житомирської області трапилася масштабна ДТП за участі вантажівки та автобуса. Загинули 9 осіб, ще 10 травмувалися.

Як повідомила пресслужба поліції Житомирської області, НП відбулася приблизно о 22:30 на 250 км автодороги Київ – Чоп (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, 55-річний водій DAF із напівпричепом (цистерна), рухаючись у напрямку столиці, не впорався із керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням Житомир – Яремча, який стояв на узбіччі дороги.

У Житомирській області трапилася масштабна ДТП за участі вантажівки та автобуса

У Житомирській області трапилася масштабна ДТП за участі вантажівки та автобуса

Поліція Житомирської області

Річ у тім що в цей час 66-річний чоловік, який керував автобусом, зупинився для заміни колеса. У момент ДТП деякі пасажири перебували на узбіччі дороги.

У результаті на місці аварії загинули 9 осіб, які їхали автобусом. Ще 9 пасажирів, віком від 42 до 71 року, і водія вантажівки з травмами різного ступеня тяжкості було госпіталізовано до Новоград-Волинської лікарні.

За даними видання "Житомир.Info", постраждало 11 осіб.

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На місці події працювали слідчо-оперативні групи Новоград-Волинського ВП та Головного управління Нацполіції в області. Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Загинули 9 осіб, ще 10 травмувалися

Загинули 9 осіб, ще 10 травмувалися

Поліція Житомирської області

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна Житомир
Теги
ДТП аварія
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Ужас... У вас, что нет ДПС?
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