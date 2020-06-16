У Житомирі затримали жінку, яка нібито викрадала й утримувала дітей, заманюючи їх подарунками.

Про це повідомив портал TIMES.ZT, посилаючись на один із місцевих Telegram-каналів. Затримання в центрі міста в мікрорайоні Богунія провели правоохоронці Житомирського відділення поліції.

Свої дії жінка, як ідеться в повідомленні, пояснила тим, що "їй так сказав бог". Попередньо, зловмисниця є жителькою Житомира.

Портал пише, що вона нібито запрошувала неповнолітніх до себе додому, пообіцявши подарувати їм дорогий подарунок. Тих, хто погодився, вона зачиняла в приміщенні й утримувала.

Наголосимо: офіційного підтвердження інциденту від поліції немає.

Затримана

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