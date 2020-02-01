Тіло знайшли біля зупинки: в Житомирі загадково загинув молодий хлопець

На трасі під Житомиром у суботу, 1 лютого, був збитий насмерть 25-річний місцевий житель Владислав Лютик.

Інцидент стався вранці на трасі Житомир-Київ у селі Глибочиця за 100 метрів від зупинки в сторону міста. Про це Журналу Житомира" повідомила тітка загиблого Юлія Хомич.

Родичі померлого хлопця займаються пошуком свідків і просять про допомогу.

Владислав Лютик ЖЖ

"Тіло було виявлено між 7-9 ранку. Водій втік із місця події. Для з'ясування всіх деталей потрібні свідки. Прошу вас, якщо хто-небудь щось бачив або проїжджав повз, повідомте будь-яку інформацію: 097 573 16 62 мама Оксана, 097 389 38 66 Юля", – закликала Хомич.

Брат загиблого Руслан Лютик на своїй сторінці в Instagram додав, що хлопця збив Opel Insignia сірого кольору.

"На цій машині повинні бути серйозні пошкодження. Удар був великої сили", – написав він.

Скріншот сторіз Руслана Лютика

Скріншот сторіз Руслана Лютика

Як писав OBOZREVATEL, суддя Олевського районного суду Житомирської області Віктор Волощук, який п'ять років тому збив насмерть молодого мотоцикліста, пішов у відставку і тепер матиме довічне грошове утримання з держбюджету.

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