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1 лютого • оновлено в 23:04
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Тіло знайшли біля зупинки: в Житомирі загадково загинув молодий хлопець

1.6т
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На трасі під Житомиром у суботу, 1 лютого, був збитий насмерть 25-річний місцевий житель Владислав Лютик.

Інцидент стався вранці на трасі Житомир-Київ у селі Глибочиця за 100 метрів від зупинки в сторону міста. Про це Журналу Житомира" повідомила тітка загиблого Юлія Хомич.

Родичі померлого хлопця займаються пошуком свідків і просять про допомогу.

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Владислав Лютик

Владислав Лютик

ЖЖ

"Тіло було виявлено між 7-9 ранку. Водій втік із місця події. Для з'ясування всіх деталей потрібні свідки. Прошу вас, якщо хто-небудь щось бачив або проїжджав повз, повідомте будь-яку інформацію: 097 573 16 62 мама Оксана, 097 389 38 66 Юля", – закликала Хомич.

Брат загиблого Руслан Лютик на своїй сторінці в Instagram додав, що хлопця збив Opel Insignia сірого кольору.

"На цій машині повинні бути серйозні пошкодження. Удар був великої сили", – написав він.

Тіло знайшли біля зупинки: в Житомирі загадково загинув молодий хлопець

Скріншот сторіз Руслана Лютика

Тіло знайшли біля зупинки: в Житомирі загадково загинув молодий хлопець

Скріншот сторіз Руслана Лютика

Як писав OBOZREVATEL, суддя Олевського районного суду Житомирської області Віктор Волощук, який п'ять років тому збив насмерть молодого мотоцикліста, пішов у відставку і тепер матиме довічне грошове утримання з держбюджету.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Кримінал
Місце
Україна Житомир
Теги
фотографии смерть ДТП
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