У Житомирі СБУ затримала терориста "Ісламської держави"

Борис Бондар Розслідування 15:18, 17.08.2020 Оновлено: 15:37, 17.08.2020

Служба безпеки України затримала в Житомирі учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

Про це повідомив пресцентр СБУ. Зловмисник перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, житель однієї з країн Центральної Азії прибув на територію нашої держави для уникнення кримінальної відповідальності.

В Житомирі іноземець намагався легалізуватися через отримання посвідки на проживання.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України затримала в Києві учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". Він знаходився в міжнародному розшуку.

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