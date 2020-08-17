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У Житомирі СБУ затримала терориста "Ісламської держави"

Борис Бондар
Борис Бондар
Розслідування
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СБУ затримала учасника 'Ісламської держави'

СБУ затримала учасника "Ісламської держави". СБУ

Служба безпеки України затримала в Житомирі учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

Про це повідомили на сайті СБУ. Зловмисник перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, житель однієї з країн Центральної Азії прибув на територію нашої держави для уникнення кримінальної відповідальності.

В Житомирі іноземець намагався легалізуватися через отримання посвідки на проживання.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України затримала в Києві учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". Він знаходився в міжнародному розшуку.

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УкраїнаЖитомиртероризмІсламська державаСлужба безпеки України
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  2. Розслідування