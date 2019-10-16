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16 жовтня • оновлено в 22:04
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У Житомирі людину збили прямо на зупинці: страшний момент потрапив на відео

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У понеділок, 14 жовтня, в Житомирі легковий автомобіль заїхав на зупинку громадського транспорту і збив людину.

Про це повідомляє в Facebook КП "Міський інформаційний центр" Житомирської міської ради (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що машина буквально знесла на ходу чоловіка, який стояв на зупинці. Потерпілий із тілесними ушкодженнями був доставлений у лікарню.

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У Житомирі людину збили прямо на зупинці

У Житомирі людину збили прямо на зупинці

Скріншот з відео

У цей же час маршрутка висаджувала пасажирів. Камери зафіксували, як водій легковика мчить до зупинки і не бачить, що машини попереду пригальмовують.

У результаті він повернув праворуч, і на швидкості в'їхав у зупинку. Щодо водія був складений протокол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві фура протаранила зупинку громадського транспорту, в результаті чого водія затиснуло в кабіні.

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Місце
Україна Житомир
Тег
ДТП
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