У Житомирі командир взводу зв'язку погорів на хабарі: обіцяв покрити недостачу техніки на $60 тисяч

Командира взводу зв'язку однієї з військових частин, дислокованих у Житомирській області, спіймали на хабарі.

Попередньо, гроші військовий вимагав від командира іншого взводу цієї ж частини. Про це на офіційному сайті повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, зловмисник в обмін на гроші обіцяв не перешкоджати колезі в просуванні по службі і не видавати його вищому керівництву за нібито недостачу ввіреного військового майна – трьох радіостанцій вартістю 20 000 доларів кожна.

Військовий також погодився поставити свій підпис в обхідному листі колеги та в акті прийому-передачі майна.

У Житомирі на хабарі спіймали командира взводу зв'язку. Джерело: ssu.gov.ua

Підозрюваного затримали згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України на околиці Житомира після отримання обумовленої суми.

У рамках кримінального провадження (за ч. 3 ст. 368 КК) вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину.

У Житомирі на хабарі спіймали командира взводу зв'язку. Джерело: ssu.gov.ua

У Житомирі на хабарі спіймали командира взводу зв'язку. Джерело: ssu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Києві Служба безпеки затримала колишнього банкіра, який за $25 тисяч намагався продати посаду начальника одного з управлінь Національного банку.