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22 березня • оновлено в 22:18
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"У Зеленського з'явився свій "Свинарчук": СБУ закликали перевірити Радуцького

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Служба безпеки України має перевірити інформацію про можливі кримінальні правопорушення народного депутата від "Слуги народу" Михайла Радуцького.

Таку думку висловив у Facebook політичний експерт Олександр Кочетков. Експерт зазначив, що Радуцький, який очолює комітет Верховної Ради з охорони здоров'я і є довіреною особою президента Зеленського, став головною людиною в українській медицині - вище за профільного міністра.

"Про Михайла повідомляють, що він мав відношення до продажу та вивезення за кордон значної частини медичних масок з Держрезерву, що він має частку від прийняття рішення щодо спрощеної закупівлі медикаментів, що син Радуцького зараз вдало торгує респіраторами та іншими медичними речами за спекулятивними цінами", - пише він.

Михайло Радуцький

Михайло Радуцький

rbc.ua

Кочетков підкреслив, що ситуація з Радуцьким нагадує корупційний скандал з колишнім першим заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським (Свинарчуком) і його сином-бізнесменом.

"У мене, скажімо так, вистачає інформації про діяльність Михайла Радуцького до депутатського періоду, часів клініки "Борис" та її продажу. І характеризують його як вкрай жадібну та абсолютно безпринципну, непорядну людину. Тому можу допустити, що поширювана інформація має під собою підстави", - заявив експерт.

"СБУ або ГБР повинні терміново розібратися в ситуації і дати переконливу відповідь суспільству. Або покарання має понести Михайло Радуцький, або його обвинувачі. Тому що невизначеність кидає тінь на президента Зеленського, який сьогодні за посадою втілює надію українців на подолання епідемії та кризи", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардепу від "Слуги народу", главі медичного комітету Верховної Ради Михайлу Радуцький запропонували стати швачкою і пошити медичні маски для лікарень.

Відзначимо, що Михайло Радуцький, який відповідає в Зе-команді за медицину, проігнорував всі заходи і кроки щодо запобігання поширення коронавірусу.

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Автор
Павло Заяц
Особа
Михайло Радуцький
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Коментарі
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Гоша Злой
Гоша Злой
маланцы совсем берега потеряли
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
гадкий коррупционный режим ..
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
А как вы 73% думали,эти покруче Свинарчуков будут,эти русскомирные,у них нет морали,вообще,сплошные схематозы.
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