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10 листопада • оновлено в 21:06
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/ Розслідування

У Зеленського заявили про скасування призову в армію: всі подробиці

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В Україні хочуть скасувати обов'язковий призов до армії і перевести Збройні сили на стандарти НАТО.

Як передає ТСН, з такою ініціативою виступив міністр оборони Андрій Загороднюк, призначений на посаду за пропозицією президента Володимира Зеленського.

"Це моя персональна мета. Це не буде скоро, це не буде протягом року, але це моя персональна мета – скасувати призов", – заявив він.

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"І це позиція держави взагалі, що ми рухаємося до професійної армії відповідно до стандартів НАТО, яка підготовлена, оснащена. І головне – що кожен військовослужбовець повинен знати своє місце, у нього повинна бути чітка військова кар'єра і захищені права. Так, щоб ми могли конкурувати при відборі за кращих людей", – розповів Загороднюк.

Міністр додав, що хороша і сучасна техніка для українських військових також є частиною військових можливостей України.

призовники

призовники

Depo.ua

1 жовтня в Україні стартував осінній призов до лав ЗСУ, який триватиме до 31 грудня. Хто підлягає службі в армії в 2019 році, скільки потрібно відслужити, хто звільняється від служби, як на вулицях відловлюють тих, хто ухиляється і яке їм передбачено покарання – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
Теги
призов Збройні сили України НАТО
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Pollak John
Pollak John
бла-бла-бла . А сами оглобли к Рахе поворачиваете .
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семенов Александр
семенов Александр
Это что же получается , будет как при злочинной панде!!! ЗРАДА!!!
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