У Зеленського "відшили" ГПУ після допиту Мендель: опубліковано заяву

Офіс президента України Володимира Зеленського повернув Генпрокуратурі без розгляду запит щодо публічних висловлювань його прес-секретаря Юлії Мендель після її допиту.

Як повідомили на сайті глави держави, ГПУ не мала законних підстав вимагати від Офісу президента спростування або підтвердження заяв Мендель.

"Порядок отримання документів закріплений у главі 15 КПК України "Тимчасовий доступ до речей і документів". При цьому стаття 159 КПК України встановлює, що такий тимчасовий доступ можливий виключно на підставі ухвали слідчого судді. У зв’язку з цим лист і запит, які надійшли до Офісу Президента, повернуто Генпрокуратурі без розгляду", – йдеться в повідомленні.

"Підставою для спрямування запиту про витребування документів є розслідування слідчим кримінального провадження. Порядок розслідування кримінального провадження, згідно зі статтею 1 КПК України, визначається лише кримінальним процесуальним законодавством. Так, для здійснення будь-яких дій (зокрема, витребування документів) слідчий має керуватися конкретною нормою КПК України, а посилання на статтю 93 КПК України як законну підставу для збору доказів є помилковим", – пояснили в ОП.

Юлія Мендель і Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юлія Мендель заявила, що українські військові піддаються на провокації, стріляючи по терористах у житлових будинках, школах чи лікарнях на Донбасі.

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