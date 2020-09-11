У Зеленського відреагували на пом'якшення статті колишній чиновниці ОП

В Офісі президента прокоментували зміну кваліфікації в кримінальному провадженні проти колишньої чиновниці ОП Світлани Кондзелі з хабарництва на шахрайство.

Як повідомляється в Telegram-каналі представництва глави держави, фігурантку розслідування не призначала чинна влада.

"Пам'ятаючи, що розслідування фактів корупції у вищих органах державної влади завжди викликає суспільний резонанс та інтерес міжнародних партнерів України, хочемо окремо нагадати, що Світлана Кондзеля не призначалась до Офісу чинною владою. Однак її приклад має стати відповіддю для тих, хто ще сумнівається, чи варто в нашій країні дотримуватися закону", – підкреслили в ОП.

Також у Зеленського заявили, що вони не толерують корупцію і хабарництво в будь-яких проявах.

"Навпаки – до держслужбовців, які забезпечують діяльність глави держави, діють суворі вимоги прозорості та добросовісності. Тому що президент – це гарант дотримання Конституції, законів, прав і свобод в державі", – йдеться в повідомленні.

Telegram Офісу президента.

Раніше OBOZREVATEL писав, що антикорупційні органи України змінили кваліфікацію кримінального провадження проти колишньої чиновниці Офісу президента Світлани Кондзелі і екс-заступника міністра культури Вікторії Лісничої зі хабарництва на шахрайство.