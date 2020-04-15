У Зеленського відреагували на затримання "українських агентів" у Криму

Затримання в Криму так званої "української розвідгрупи" є провокацією з боку окупаційної влади півострова.

З такою заявою виступили в представництві президента України в Автономній Республіці Крим, яка оприлюднена на його сторінці у Facebook.

"Російська окупаційна влада вчергове вирішила вдатися до провокацій, спрямованих на дискредитацію України в очах світової спільноти", – йдеться у повідомленні.

У представництві президента закликали Росію "припинити порушення прав людини в Криму і Севастополі", а також "звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України та забезпечити повне дотримання зобов'язань як країни-окупанта відповідно до міжнародного права".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 квітня стало відомо про затримання в Криму "української розвідгрупи", яка нібито намагалася організувати теракти, викрасти відомості, що містять державну таємницю, а також завербувати росіян.

У ФСБ заявили, що до її складу входила завербована російська військова, а організатором є начальник підрозділу української військової розвідки, дислокованого в місті Херсоні.