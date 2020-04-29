На літаку "Мрія", який доставив в Україну медичні товари та через який у мережі спалахнув скандал, частина вантажу була гуманітарною, а інша частина – придбана за кошти комерційних структур для продажу.

Таку заяву щодо літака та товарів зробив заступник керівника Офісу президента Кирил Тимошенко у коментарі "Українській правді".

"Все дуже просто, як і говорив президент, цей літак ("Мрія". – Ред.) оплачувався не із державного бюджету. Він оплачувався комерційними структурами. Тому на цьому літаку, знову ж таки, як говорив президент, був як гуманітарний вантаж, так і комерційний, який везли для продажу", – підкреслив Тимошенко.

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Він також додав, що гуманітарний вантаж везли саме для того, аби роздавати його лікарням та іншим закладам, які цього потребують.

Як написала пресслужба ОПУ, Тимошенко в ефірі телеканалу ZIK розповів, що протягом квітня держава забезпечила доставку в Україну 1,3 млн спеціальних респіраторів, понад 200 тис. одноразових костюмів, а також 250 тис. ПЛР-тестів з Китаю та Південної Кореї.

За його словами, спершу Україна законтрактувала доставку з Китаю необхідних засобів захисту для лікарів. Але це були одноразові поставки, яких було недостатньо. Вже згодом було налагоджено так званий повітряний міст, який дав можливість завозити медзасоби на постійній основі. Мова йде про:

Перший вид таких вантажів – це гуманітарна допомога для України, яка закуповувалася за кошти українського бізнесу зі спеціальних фондів.

Другий вид – це засоби захисту, які купував бізнес як гуманітарну допомогу для регіонів свого базування.

Третій вид – товар, який постачали за комерційними запитами, зокрема від аптечних мереж та ритейлерів.

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