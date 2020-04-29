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29 квітня • оновлено в 22:27
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/ Розслідування

У Зеленського відреагували на скандал із масками з "Мрії"

9.9т
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На літаку "Мрія", який доставив в Україну медичні товари та через який у мережі спалахнув скандал, частина вантажу була гуманітарною, а інша частина – придбана за кошти комерційних структур для продажу.

Таку заяву щодо літака та товарів зробив заступник керівника Офісу президента Кирил Тимошенко у коментарі "Українській правді".

"Все дуже просто, як і говорив президент, цей літак ("Мрія". – Ред.) оплачувався не із державного бюджету. Він оплачувався комерційними структурами. Тому на цьому літаку, знову ж таки, як говорив президент, був як гуманітарний вантаж, так і комерційний, який везли для продажу", – підкреслив Тимошенко.

У Зеленського відреагували на скандал із масками з "Мрії". Ілюстрація

У Зеленського відреагували на скандал із масками з "Мрії". Ілюстрація

Він також додав, що гуманітарний вантаж везли саме для того, аби роздавати його лікарням та іншим закладам, які цього потребують.

Як написала пресслужба ОПУ, Тимошенко в ефірі телеканалу ZIK розповів, що протягом квітня держава забезпечила доставку в Україну 1,3 млн спеціальних респіраторів, понад 200 тис. одноразових костюмів, а також 250 тис. ПЛР-тестів з Китаю та Південної Кореї.

За його словами, спершу Україна законтрактувала доставку з Китаю необхідних засобів захисту для лікарів. Але це були одноразові поставки, яких було недостатньо. Вже згодом було налагоджено так званий повітряний міст, який дав можливість завозити медзасоби на постійній основі. Мова йде про:

  • Перший вид таких вантажів – це гуманітарна допомога для України, яка закуповувалася за кошти українського бізнесу зі спеціальних фондів.

  • Другий вид – це засоби захисту, які купував бізнес як гуманітарну допомогу для регіонів свого базування.

  • Третій вид – товар, який постачали за комерційними запитами, зокрема від аптечних мереж та ритейлерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 23 квітня в Україну прибув літак "Мрія" АН-225 з медичним вантажем із Китаю. Він доставив українцям засоби індивідуального захисту: медичні маски, рукавички і захисні костюми. Глава держави Володимир Зеленський особисто зустрів борт.

  • Журналістка Світлана Крюкова заявила, що оточення президента у розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю. Мова йшла і про "Мрію".

  • Водночас народний депутат Олександр Герега (депутатська група "За майбутнє") запропонував меру Києва Віталію Кличку купувати маски та інші медичні товари в гіпермаркетах "Епіцентр", співвласником яких він є.

  • У листі він вказав, нещодавно літак "Мрія" вже доставив велику партію таких товарів.

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Автор
Яра Дорош
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Коментарі
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
уже хорошо ,МРІЯ уже и не такая укр аинск ая, по ходу китайцы дали пару под затыльни ков по 4 ю бат ым бошкам
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
ТАК Порохоботам свиноpылым лишь пропepдеться!)))
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Дмитрієнко Дмитро
Дмитрієнко Дмитро
Мрия привезда за этот рейс груз весом около 100 тонн А на сайте президента и в его фейсбуке написано, что все свыше 100 тонн были гумманитарными. Дословно. "Борт доправив з китайського міста Тяньцзіня понад 100 тонн гуманітарного вантажу – це одна з найбільших партій за останні тижні." Гумманитарку продают? или Президент соврал? Выберите уже версию :)
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Дмитрієнко Дмитро, да не твоего это нерабского пятака дило! Ты готовься кулубнику собирать, да сортиры драить польские!)))
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