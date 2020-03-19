Смертна кара і штраф в $700 тисяч: у Зеленського показали покарання за порушення карантину

У команді президента України Володимир Зеленського розповіли, яке покарання несуть громадяни різних країн за порушення карантину.

Як передає телеграм-канал "Команда Зеленського", в різних державах передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

"Уже тиждень Україна фактично живе в умовах карантину. За порушення його режиму введена адміністративна та кримінальна відповідальність. І навіть вже є кілька десятків складених правоохоронними органами протоколів. А як у світі карають тих, хто не дотримується противірусного карантину?" – відмічено в повідомленні.

Карантин в Україні

Наприклад, в Китаї за порушення карантину передбачений тюремний термін від 10 років до довічного. А за приховування симптомів коронавірусу – смертна кара.

В Італії – до трьох місяців в'язниці, Південна Корея – до одного року позбавлення волі і штраф близько 8 тисяч доларів. У Сінгапурі загрожує в'язниця до 6 місяців або ж штраф близько 7 тисяч доларів.

В Ізраїлі за порушення карантину позбавлять волі від 3 до 7 років, а в Узбекистані – до 8 років. У Чехії передбачений штраф 100 тисяч євро.

У Канаді за ризик поширення коронавірусу передбачений тюремний термін до 3 років або штраф у 700 тисяч доларів. У США – 9 місяців в'язниці або близько 10 тисяч доларів.

Телеграм-канал "Команда Зеленського"

Як повідомляв OBOZREVATEL, МВС пропонує ввести адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення правил щодо карантину в Україні через коронавірус.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко повідомив, що в Україні в найближчі дні для боротьби з коронавірусом COVID-19 можуть бути вжиті заходи надзвичайного стану.

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