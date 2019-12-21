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21 грудня • оновлено в 22:59
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/ Розслідування

Продали землі на 4 млн грн: на відомому українському курорті викрили змову депутатів

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В Одеській області оголосили підозри двом депутатам селищної ради курортної Затоки, яких вважають причетними до злочинної схеми розкрадання земель.

Про це в суботу, 21 грудня, повідомляє пресслужба регіональної прокуратури (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що в зловживанні службовим становищем підозрюють колишнього секретаря селищної ради та колишнього голову постійної депутатської комісії (обидва були депутатами). За версією слідства, вони в змові розробили злочинну схему відчуження рекреаційних земель в першій лінії від Чорного моря, в Білгород-Дністровському районі.

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У Затоці викрили схему розкрадання землі

У Затоці викрили схему розкрадання землі

Імовірно, підозрювані заволоділи 17 земельними ділянками загальною площею 1,5 га, які згодом оформили на рідних і близьких людей. Ці протиправні дії вони нібито вчинили до розірвання договору оренди землі та використовуючи документи на підставних осіб.

Вартість землі, яку підозрювані могли продати, згідно з експертизою становить близько 4 млн грн.

Прокуратура ініціювала питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з заставою 10 млн грн кожному.

У Затоці викрили схему розкрадання землі

У Затоці викрили схему розкрадання землі

Пресслужба прокуратури Одеської області

У Затоці викрили схему розкрадання землі

У Затоці викрили схему розкрадання землі

Пресслужба прокуратури Одеської області

У Затоці викрили схему розкрадання землі

У Затоці викрили схему розкрадання землі

Пресслужба прокуратури Одеської області

У Затоці викрили схему розкрадання землі

У Затоці викрили схему розкрадання землі

Пресслужба прокуратури Одеської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві фігуранти розкрадання землі в Затоці побили журналіста Володимира Унжина, який розслідував їх афери.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Одеса
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