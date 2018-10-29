У заступника міністра юстиції провели обшуки: знайдено низку доказів

Правоохоронці провели обшуки у квартирі екс-заступника міністра юстиції Павла Мороза у справі щодо хабарів Мін'юсту.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на джерела у Міністерстві юстиції. Як свідчить постанова Київського апеляційного суду від 17 жовтня 2018 року, обшук провели 4 липня 2018 року.

Зокрема під час обшуку вилучили гербову печатку №8 Другої Київської державної нотаріальної контори і штамп державного нотаріуса цієї самої контори.

Павло Мороз

"За правилами, ці печатки повинні бути у єдиному екземплярі і зберігатися у сейфах установи, якій вони належать. У Другій Київській державній нотаріальній конторі повідомили, що їхня печатка №8 на місці", — сказано у повідомленні.

Також правоохоронці вилучили у екс-заступник міністра печатки готелю "Дружба", фірми Grotkal Holdings Limited (кіпрська компанія, власниками якої є дві інші кіпрські фірми — Elpico Nominees limited та Elpico Trustees Limited) і печатку/штамп прямокутної форми з написами грецькою мовою.

Зазначається, що у квартирі Мороза вилучили аркуші формату А4 з відтисками низки українських компаній, деякі з печатками і записами, схожими на підпис.

"Багато з цих компаній вже не існують або перейменовані. Це "УСК Гарант авто", ВКПП "Успіх", "ТОВ "Гарант Авто Сервіс", "ТОВ "Ніто ЛТД", "ТОВ "Діл Інтернешнл", "ТОВ "Сканія Кредит Україна" , "ВКПП "Володар-2", "ТОВ "Мерлоні Термосанітарі Укр ЛЛС", "ТОВ "Альтком Консалтинг", "ПКФ "Альбадент Лтд", українсько-кіпрське ТОВ "Промітеас стоунз". Також вилучили картку ідентифікації клієнта Moroz Pavlo № 0113421, банківський ключ у вигляді флеш-накопичувача і 25 патронів", — пишуть журналісти.

Все вилучене майно заарештоване рішенням суду у рамках кримінального провадження.

Зазначається, що в рамках цього ж таки кримінального провадження було затримано на хабарі 200 тис. грн працівниць Мін'юсту Алісу Оскирко і Тетяну Даценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прокурора ГПУ впіймали "на гарячому" на хабарі.