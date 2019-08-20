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У заступника Луценка знайшли ще одну "прослушку": перші подробиці

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У заступника генерального прокурора України Анжели Стрижевської виявили ще один несанкціонований прослуховуючий спецзасіб.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Володимир Бойко, зазначивши, що прослушку знайшли в її кабінеті о 10:30 20 серпня.

"Співробітники СБУ виявили ще один засіб прихованого отримання інформації, незаконно встановлений Одеським управлінням НАБУ за допомогою начальника Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка і двох прокурорів: Олексія Донського і Володимира Приходька", - написав він.

За словами журналіста, апаратура була встановлена ​​в кінці липня 2019 року в ході "розслідування" кримінального провадження за фактом замаху на вбивство Тетяни Чорновіл 25 грудня 2013 року.

Анжела Стрижевська

Анжела Стрижевська

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"100 мільярдів": Ситник пояснив, де в Україні найбільший розгул корупції

"Точніше, Горбатюк, Донський і Приходько скористалися витягами з ЄРДР по "справі Чорновіл", щоб на прохання директора НАБУ Артема Ситника обманним шляхом отримати в Чернігівському апеляційному суді рішення з дозволом на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо Стрижевської. Таким чином Ситник сподівався зібрати компромат на заступника генпрокурора і шляхом шантажу змусити її змінити позицію прокуратури в Сарненському районному суді Рівненської області, де розглядаються два адміністративних протоколи про скоєння Ситником корупційного правопорушення", - додав Бойко.

У свою чергу прессекретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган в коментарі OBOZREVATEL заявила: "Я поки не можу підтвердити, або спростувати цю заяву, чекаю офіційну інформацію. Зараз йде перевірка всіх кабінетів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша прослушка була знайдена в кабінеті Стрижевської 17 серпня. За даним фактом СБУ розслідує кримінальне виробництво.

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Особа
Артем Ситник
Місце
Україна
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Waix Alex
Waix Alex
Правильно делают.
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