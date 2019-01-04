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У заповіднику Київщини браконьєри жорстоко познущалися над тваринами: фото 18+

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У Вишгородському районі Київської області, поблизу Лютезького заповідника браконьєри жорстоко вбили і випотрошили косуль.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на місцевих жителів, які зробили відповідні фото.

Жителі відзначили, що нутрощі убитих тварин браконьєри холоднокровно викинули біля заправки, відразу на виході з лісу.

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Обережно! Вразливим людям дивитися фото не рекомендується!

У заповіднику Київщини браконьєри жорстоко познущалися над тваринами: фото 18+

ТСН

У заповіднику Київщини браконьєри жорстоко познущалися над тваринами: фото 18+

ТСН

У заповіднику Київщини браконьєри жорстоко познущалися над тваринами: фото 18+

ТСН

У заповіднику Київщини браконьєри жорстоко познущалися над тваринами: фото 18+

ТСН

Як писав OBOZREVATEL, раніше на Закарпатті туристи натрапили на шокуючу знахідку, залишену браконьєрами на території держлісфонду ДП "Рахівське лісове дослідне господарство".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Теги
фотографиишкуродертварини
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