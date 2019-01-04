У заповіднику Київщини браконьєри жорстоко познущалися над тваринами: фото 18+

У Вишгородському районі Київської області, поблизу Лютезького заповідника браконьєри жорстоко вбили і випотрошили косуль.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на місцевих жителів, які зробили відповідні фото.

Жителі відзначили, що нутрощі убитих тварин браконьєри холоднокровно викинули біля заправки, відразу на виході з лісу.

Обережно! Вразливим людям дивитися фото не рекомендується!

ТСН

ТСН

ТСН

ТСН

Як писав OBOZREVATEL, раніше на Закарпатті туристи натрапили на шокуючу знахідку, залишену браконьєрами на території держлісфонду ДП "Рахівське лісове дослідне господарство".