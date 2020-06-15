У Запорізькій області спіймали іноземців, які грабували будинки і підривали банкомати

У Запорізькій області спіймали двох членів злочинного угруповання, які перебували в розшуку за скоєння серії грабежів і викрадень.

Вони підозрюються в розбійних нападах на помешкання громадян із застосуванням вогнепальної зброї, крадіжках із банкоматів шляхом їх підриву, незаконних заволодіннях транспортними засобами, крадіжках із приватних будинків на території області та Києва. Про це повідомляється на сайті місцевого управління Нацполіції.

Операція із затримання чоловіків відбулася 12 червня на одній із баз відпочинку на території селища міського типу Кирилівка Якимівського району.

Обидва фігуранти, громадяни Молдови 1995 та 1996 років народження, з 13 березня перебували в Україні. Встановлено, що підозрювані, починаючи з кінця березня цього року, скоювали злочини в ролі виконавців у складі угруповання, до якого входили ще три особи.

Іноземні громадяни затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу, щодо них обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України (озброєний розбій). За це їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Підозрювані

Підозрювані

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Печерському районі Києві стався розбійний напад, під час якого троє злочинців відібрали у жертви велику суму грошей.