Добивав упритул: в Запорізькій області застрелили заступника голови Якимівської ОТГ

У Запорізькій області, в смт Якимівка, 18 вересня вбили заступника голови місцевої об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова.

Його застрелили просто біля входу в селищну раду, пишуть "РІА Мелітополь". За словами очевидців, злочинець добивав свою жертву пострілами впритул.

"Спускається зі сходинок, повертається після кількох ударів. Чувак з капюшоном на голові, в руках автомат, жертва йому каже: "Ти охр*нів?" Автоматник вистрілив ще кілька разів, потім лежачого добив упритул і побіг у двори", – розповів очевидець нападу.

Злочинець зник з місця злочину на авто. За словами свідків, це – сріблястий Lanos.

Місце вбивства Кирилова "РІА Мелітополь"

Убитий в Якимівській ОТГ займався курируванням гуманітарних питань. Мотиви злочину встановлює поліція.

Місце вбивства "РІА Мелітополь"

Кирилова вбили біля входу до селищної ради

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