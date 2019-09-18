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18 вересня • оновлено в 10:51
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/ Розслідування

Добивав упритул: в Запорізькій області застрелили заступника голови Якимівської ОТГ

7.2т Читати матеріал російською

У Запорізькій області, в смт Якимівка, 18 вересня вбили заступника голови місцевої об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова.

Його застрелили просто біля входу в селищну раду, пишуть "РІА Мелітополь". За словами очевидців, злочинець добивав свою жертву пострілами впритул.

"Спускається зі сходинок, повертається після кількох ударів. Чувак з капюшоном на голові, в руках автомат, жертва йому каже: "Ти охр*нів?" Автоматник вистрілив ще кілька разів, потім лежачого добив упритул і побіг у двори", – розповів очевидець нападу.

Злочинець зник з місця злочину на авто. За словами свідків, це – сріблястий Lanos.

Місце вбивства Кирилова

Місце вбивства Кирилова

"РІА Мелітополь"

Убитий в Якимівській ОТГ займався курируванням гуманітарних питань. Мотиви злочину встановлює поліція.

Місце вбивства

Місце вбивства

"РІА Мелітополь"

Кирилова вбили біля входу до селищної ради

Кирилова вбили біля входу до селищної ради

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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
А кроме Путена есть еще подозреваемые?
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70rus xxx
70rus xxx
Ладно,хоть на крыльце,далеко тащить не надо.
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