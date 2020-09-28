У Запорізькій області військова вантажівка потрапила в ДТП: є постраждалі
Попередньо, винуватцем аварії є водій військової вантажівки
Унаслідок ДТП постраждали водій і пасажир Ланоса
Відкрито кримінальне провадження
У Вільнянському районі Запорізької області, 27 вересня, близько 16:30, трапилася аварія за участю військової вантажівки та легкового автомобіля, унаслідок якої постраждали двоє людей.
Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, розслідуванням ДТП займеться Державне бюро розслідувань України.
"Дорожньо-транспортна пригода відбулася неподалік села Матвіївка. За попередніми даними, водій вантажівки КрАЗ не надав перевагу в русі автомобілю Lanos, унаслідок чого трапилася ДТП", – уточнив він.
Наш співрозмовник додав, що постраждалим, 27-річному водієві легковика і його 27-річній пасажирці, була надана необхідна медична допомога. Загрози їхньому життю немає.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження, встановлюються всі деталі ДТП.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Харківській області в травні відбулася ДТП за участю військової техніки.