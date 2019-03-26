У Запорізькій області в поліцейських кинули гранату: є постраждалі

У Запорізькій області в м. Пологи чоловік викликав екіпаж поліції, а після їхнього прибуття кинув гранату. Двоє правоохоронців отримали контузію і осколкові поранення рук і ніг.

Замах на правоохоронців відбувся близько 12-ї години 26 березня, повідомили на сторінці МВС України у Facebook.

"Поліцейські групи реагування виїздять на виклик. За адресою їх зустрічає чоловік, махає, щоб вони підійшли, і просто посеред вулиці кидає у них гранату", — розповів глава Нацполіції України Сергій Князєв.

У Запорізькій області в поліцію кинули гранату Facebook Князєв Сергій

Поранення отримали офіцер Едуард Лук'яненко та офіцер Кирило Міхов. Незважаючи на травми, їм вдалося затримати нападника.

У Запорізькій області в поліцію кинули гранату Facebook Князєв Сергій

Мотиви зловмисника з'ясовуються.

Як писав OBOZREVATEL, в березні стало відомо, що у Кривому Розі поліція приховувала факт нападу групи зловмисників на працівників поліції охорони під час несення служби.

Йдеться про умисне завдавання поліцейським тілесних ушкоджень у зв'язку із виконанням ними службових обов'язків.

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