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У Запорізькій області п'яний поліцейський збив жінку: фото з місця ДТП

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У місті Кам'янка-Дніпровська Запорізької області поліцейський у стані алкогольного сп'яніння збив жінку-пішохода, завдавши їй тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, яке веде кримінальну справу за фактом ДТП (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що інцидент трапився в понеділок, 5 серпня. Поліцейський перебував за кермом автомобіля "Daewoo" і наїхав на місцеву жительку на центральній вулиці міста.

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ДТП із поліцейським

ДТП із поліцейським

Прес-служба ГБР

У ДБР розповіли, що вирішується питання про оголошення підозри чоловіку і обрання йому запобіжного заходу. У разі, якщо вина поліцейського буде доведена, йому загрожує до 3 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами.

ДТП із поліцейським

ДТП із поліцейським

Прес-служба ГБР

ДТП із поліцейським

ДТП із поліцейським

Прес-служба ГБР

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові автомобіль патрульної поліції збив жінку з дитиною, в результаті чого вони були госпіталізовані.

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Місце
Україна
Теги
ДТП Національна поліція України
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