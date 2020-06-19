У Запорізькій області п'яні хлопці побили поліцейського

У місті Пологи Запорізької області двоє хлопців, що розпивали алкоголь на вулиці, побили поліцейського, який зробив їм зауваження.

Інцидент стався 18 червня близько 19:00, повідомляється на сайті обласного управління Нацполіції.

Дільничний офіцер Пологівського відділення побачив поблизу місцевого магазину трьох невідомих. Ті вживали спиртні напої й матюкалися. Коп підійшов до них, представився, зробив зауваження з приводу того, що вживання алкоголю в громадських місцях заборонене.

У відповідь двоє з порушників почали вести себе агресивно, хапали офіцера за формений одяг і наносили тілесні ушкодження.

Поліцейський зателефонував на лінію "102" і викликав наряд поліції. Порушники – місцеві жителі 1999 і 2001 років народження – затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання повідомлення про підозру й обрання запобіжного заходу.

Слідчі кваліфікували дії нападників за ч. 2 ст. 345 КК (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням правоохоронцем службових обов'язків).

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